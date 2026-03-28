Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran basını haberleri yalanladı: Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Cenneti ölmedi

22:4228/03/2026, السبت
AA
Sonraki haber
Ayetullah Ahmed Cenneti’nin yaşamını yitirdiği iddiaları yalanlandı.
İran basını, Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ayetullah Ahmed Cenneti’nin hayatını kaybettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Cenneti, 1992’den bu yana görevini sürdürüyor ve resmi makamlar konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İran basınında yer alan Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ayetullah Ahmed Cenneti’nin öldüğüne dair haberler yine İran basını tarafından yalanlandı.

İran basını, Cenneti’nin hayatını kaybettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

İran’da 1992 yılından bu yana Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Ayetullah Ahmed Cenneti'nin, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İran resmi makamları ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ahmed Cenneti kimdir?

Ayetullah Ahmed Cenneti, 1926'da İsfahan'da doğdu.

Eğitimini ülkenin dini merkezi sayılan Kum kentinde tamamlayan Cenneti, 1964'te Kum'da kurulan Hakkani Medresesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Devrim lideri Humeyni'nin Şah karşıtı mücadeleyi başlattığı andan itibaren siyasi faaliyetlere girişen Cenneti, bu faaliyetlerini devrim gerçekleşene kadar sürdürdü.

Muhafazakar bir din adamı olmasına rağmen oğlu Hüseyin, İran Devrimi yanlıları tarafından "Münafıklar" olarak adlandırılan "Halkın Mücahitleri Örgütü" üyesiydi.

1982'de rejime karşı ayaklanmaya katılan Cenneti'nin oğlu Hüseyin, Devrim Muhafızları tarafından öldürülmüştü.



#İran
#Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı
#Ayetullah Ahmed Cenneti
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
