İran'dan ABD'ye rest: Füze ve İHA'larımız düşmanın gemilerine kilitlendi

00:4410/05/2026, الأحد
İran, füze sistemlerinin ABD hedeflerine kilitlendiğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, bölgedeki Amerikan hedefleri ve “düşman gemilerine” yönelik füze ile insansız hava araçlarının kilitlendiğini duyurdu. İran yönetimi, petrol tankerleri ve ticari gemilerine yönelik olası bir müdahaleye sert karşılık verileceğini açıklarken, saldırı emri için hazır beklediklerini bildirdi. Tahran’dan gelen açıklamalar, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki Amerikan hedefleri ile düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi.

"Ateşleme emrini bekliyoruz"

İran'ın stratejik füze operasyonlarından sorumlu birimi Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, donanmanın İran'a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere müdahaleye ABD'nin bölgedeki merkezleri ve düşman gemilerine ağır saldırıyla karşılık verileceği uyarısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerinin füze ve insansız hava araçları, bölgedeki ABD hedeflerine ve saldırgan düşmanın gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

DMO 'uyarı' notu paylaşmıştı

Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilerine müdahale ve saldırılarına karşı "Uyarı" notuyla yazılı açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, İran'ın petrol tankerleri ve ticari gemilerine herhangi bir müdahale halinde, bölgedeki ABD merkezlerinden birine ve düşman gemilerine ağır saldırılar düzenleneceği bildirilmişti.



