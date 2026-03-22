İran’dan Trump’a yanıt: Enerji ve petrol altyapısı yok edilecek

İran’dan Trump’a yanıt: Enerji ve petrol altyapısı yok edilecek

14:5322/03/2026, الأحد
DHA
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘İran'ın elektrik şebekelerine saldırı’ tehditlerini hayata geçirmesi halinde ‘bölgedeki kritik enerji ve petrol altyapısının geri dönüşü olmayan şekilde yok edileceğini’ bildirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, “İran, 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir” açıklamasına yanıt verdi.

Kalibaf paylaşımında, “Ülkemizdeki enerji santralleri ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol altyapısı meşru hedefler olarak kabul edilecek ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilecek, petrol fiyatları ise uzun süre yükselecektir” ifadelerini kullandı.

#İran
#ABD
#Saldırı
