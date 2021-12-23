İşgalci İsrail'in cezaevinde 4 aydır açlık grevi yapıyordu: Filistinli tutuklu hareket kabiliyetini yitirdi

Filistin Esirler Cemiyeti avukatlarından Cevad Boulus, yayımladığı yazılı açıklamada, 129 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Ebu Hevaş'ı Er-Ramle Hapishanesi'nde ziyaret ettiğini aktardı.

Boulus, Ebu Hevaş'ın, bu sabah, İsrail'in Beer Yakov beldesindeki Assaf Harofeh Hastanesi'ne nakledildiğini ve sağlık durumunun yakından takip edilmesi gerektiği halde daha sonra cezaevine geri getirildiğini belirtti.

"KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR"

Dört aydır açlık grevi yapan Filistinlinin durumunun ağırlaştığına dikkati çeken Boulus, "Ebu Hevaş, hareket kabiliyetini yitirdi. Konuşmakta oldukça güçlük çekiyor. Filistinlinin devam eden mücadelesine yakışır ciddi bir çözüm sunulamıyor; işgal güçleri, taleplerine olumlu yanıt vermiyor." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 6 İsrail hapishanesinden pazar günü serbest bırakılan ancak ailesinin yaşadığı Gazze'ye geçişine dün izin verilen Ebu Kumeyl, 6 yıldır uzak kaldığı ailesine kavuştu.<br><br> Filistinli kadın Gazze'de tebrik için kurulan kabul çadırında çocukları ile birlikte kendisini ziyaret edenleri karşıladı.<br><br> Ebu Kumeyl, henüz 8 aylıkken ayrılmak zorunda kaldığı 7 yaşındaki oğlu Ahmed'e ise ayrı ilgi gösterdi.<br><br> Ebu Kumeyl, 6 yıllık ayrılıktan sonra çocuklarıyla ilk gecesinde hissettiklerini şöyle anlattı:<br><br>\"Odalarındayken uyumadım, çocuklarımla evimde miyim diye rüya görüp görmediğimi anlamaya çalıştım. Hala çocuklarıma kavuştuğuma inanamıyorum. Her saniye onları kontrol ediyor ve kalabalığa rağmen yanımda olmalarını istiyorum.\" İsrail'in Gazze'ye gelişini 3 gün geciktirdiğini söyleyen Ebu Kumeyl, \"Bu sırada çocuklarımla telefonla konuşmak o anlık acımı hafifletti.\" dedi. Ebu Kumeyl, bir annenin çocuklarından bu kadar uzun süre ayrı kalmasının çok zor olduğunu belirterek, \"Hapishanede çocuklarıma hasretimden her gün binlerce kez öldüm. Bir annenin neşesi, çocukları gözünün önünde büyürken onları izlemek ve gelişimlerinin her aşamasını takip etmektir.\" diye konuştu. Çocuklarıyla ilk sabahını erken kalkarak değerlendirmeye çalıştığını aktaran Filistinli anne, şunları söyledi: \"Yorgunluk ve halsizliğe rağmen yeniden doğmuş gibiyim. Sabah saatlerinden itibaren çocuklarımı izledim. Kahvaltıyı erken yaptık ve bu hayatımın en güzel kahvaltısıydı. Etrafımdaki herkes 6 yıllık bir üzüntüden sonra gülüyordu.\"<br><br>Annesi hapisteyken kardeşleriyle ilgilenen 17 yaşındaki Amira, 6 yıllık dönemde kardeşlerinin \"küçük annesi\" olduğunu ve onlarla özel bir ilişki kurduğunu ifade etti.<br><br>\"Annem tutuklandığında henüz 11 yaşındaydım. Benim yaşımdaki bir kız için, emzirme, sağlık takibi gibi annenin yapacağı şeylere ihtiyacı olan bir bebeğe bakmaya çalışmak çok yorucuydu.\" diyen Amira, bu süreci babası ve kardeşlerinin yardımı ile yürüttüğünü belirtti.<br><br>Filistinli genç, \"Yaşadığım tüm yoksunluk ve kayıp anlarını telafi etmek için her zaman annemi bekledim.\" diye konuştu.<br><br>Hayfa kenti doğumlu Filistinli Ebu Kumeyl, Gazze'ye gelin olarak geldikten sonra burada yaşamaya başladı.<br><br>Ebu Kumeyl, 18 Ekim 2015'te Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerken İsrail güçlerince gözaltına alındı.<br><br>İsrail makamları, Filistinli kadını \"ailesini ziyaret ettiği 2014 yılında casusluk amacıyla Hayfa Limanı'nın fotoğraflarını çektiği\" gibi birtakım suçlamalarla 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ebu Kumeyl'in Firas (19), Faris (18), Amira (17), Melek (15), Dalya (13), Nadin (9), Ahmed (7) adlı 7 çocuğu bulunuyor.<br> Altı yılı İsrail hapishanesinde geçen Filistinli kadın çocuklarına kavuştu: Tutuklandığında en küçüğü 8 aylıktı İsrail tarafından 2015'te tutuklandığında en küçüğü 8 aylık olan 7 evladını geride bırakan Filistinli Nesrin Ebu Kumeyl, 6 yıl sonra çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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"YAVAŞLATILMIŞ İDAM"

Hamas Sözcüsü Fevzi Ebu Berhum, daha önce yaptığı açıklamada, Ebu Hevaş'ın İsrail makamları tarafından "tıbbi ihmale" maruz bırakıldığını belirterek, Filistinlinin sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen taleplerine yanıt verilmemesini, "yavaşlatılmış idam" olarak nitelendirmişti.

El-Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinden Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana İsrail tarafından "idari tutuklu" olarak hapishanede tutuluyor. Beş çocuk babası Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde tutuklu kalmıştı. Ebu Hevaş, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto için 17 Ağustos'ta açlık grevine başlamıştı.

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İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık'ta Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

DÜNYA İsrail hapishanesinde 90 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu yoğun bakımda

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyeti verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.