İtalya sel felaketiyle boğuşuyor: Yağışlar hayatı felç etti

İtalya'nın Fransa sınırındaki kuzeybatı bölgesi olan Ligurya'yı şiddetli yağmur hırpalarken, Cenova kasabası Rossiglione tek bir günde ortalama yıllık yağışının yüzde 82,9'unu gördü. Yağışlar pazar gününden pazartesi gününe kadar birçok yerde sel ve toprak kaymalarına neden oldu ancak can kaybı bildirilmedi.

En çok etkilenen şehir, Ligurya Denizi kıyısındaki Savona oldu. Ancak bölgenin engebeli iç kesimlerindeki evler de bazı derelerin taşması nedeniyle sel ve toprak kaymalarına maruz kaldı.

İtalya'nın kuzeybatısındaki bir bölge, 12 saat içinde 75 santimetrelik yağmurun ardından sular altında kaldı. Bu sağanak Avrupa'nın şimdiye kadar gördüğü en yoğun yağış oldu.

REKLAM

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yağmur yağmaya devam ederken caddelerden fışkıran ve duvarlardaki ve binalardaki çatlaklardan dökülen sular görüldü. Başka bir videoda, genellikle nehir kıyısındaki binaların birinci katının yarısına kadar akan, arabaları ve molozları sürükleyen kahverengi su görülüyordu.

KOVİD MERKEZİ KAPATILDI

Corriere della Sera'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Quiliano kasabasında bir köprünün çöktüğü bildirildi. LaPresse haber ajansı, başka bir kasaba olan Camporosso'da Kovid-19 aşı merkezinin önlem olarak kapatıldığını söyledi.

DÜNYA Almanya’da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi

OKULLAR TATİL

Ligurya'nın en kalabalık bölgesi olan liman kenti Cenova, okulları bir günlüğüne kapattı ve ayrıca park ve mezarlıkların kapatılması emrini verdi. Açık hava pazarları ve spor tesisleri de kapatıldı. Şiddetli yağış, bu hafta İtalya'yı kötü hava koşulları kasıp kavururken, Venedik'teki San Marco Meydanı'nı kısmen sular altında bıraktı.

REKLAM

DÜNYA Avrupa felaketi yaşıyor

FOTOĞRAF 22 Almanya’da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165’e yükseldi. Özellikle ülkenin batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kayıp olan 700 kişiden henüz haber alınamıyor. Can kaybının artmasından endişe eden yetkililer, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ikisi itfaiye eri olmak üzere 45, Rheinland-Pfalz eyaletinde ise en az 110 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Koblenz kentinde 670 kişinin de yaralandığı belirtildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD dönüşü afetten en çok etkilenen Rheinland-Pfalz eyaletinin kuzeyindeki Ahrweiler bölgesini ziyaret edecek. Merkel’in ziyaretinde afetzedelere acil nakit yardımı, afetten ağır zarar gören çok sayıda evin inşası ve bölgenin yeniden imarı gibi konular ele alınacak. Almanya Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, yıkılan evlerin, yolların, köprülerin bir an önce onarılabilmesi için yeniden imar programının temellerinin atılması gerektiğini, milyarlarca euro’luk bir yardım paketinin hazırlanacağını söyledi. Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet afet bölgelerine yardım etmenin ulusal bir görev olduğunu ifade ederek selden etkilenenlere para yardımı yapılacağını kaydetti. Binlerce kişi elektriksiz kaldı <br> <br> Sel ve fırtınanın vurduğu bölgelerde yaklaşık 100 binin üzerinde kişiye ise elektrik verilemiyor. Yüzlerce kişinin evinin yaşanmaz durumda olduğu, bazı bölgelerde su tedarikinde de sıkıntı olduğu, içilebilir su sıkıntısı yaşandığı öğrenildi. Ahrweiler bölgesinde da doğal gaz boru hatları tamamen zarar gördü. Hatların yeniden döşenmesinin aylarca süreceği tahmin ediliyor. Avusturya’da hafta içi yaşanan aşırı sıcaklıkların ardından etkili olan şiddetli yağışlar Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde sel felaketine yol açtı. Hallein, Mittersill, Thalgau, Eugendorf ve Grogmain gibi yerleşim bölgelerinde sel meydana geldi. Yağışlardan en çok etkilenen Hallein kasabası sular altında kaldı. Kasabada sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Sokaklarda meydana gelen sel baskınında sel sularına kapılan bir kişi çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı. Avusturya Sivil Savunma merkezi tarafından alarm verilerek halkın evlerinde kalması, garajlara ve mahzenlere girmemesi, nehirlerden uzak durması çağrısı yapıldı. Cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği belirtildi. Sel felaketinden zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor. Belçika'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen kentlerde hasar tespit ve onarım çalışmaları yapılıyor. Selin etkili olduğu beldelerin sakinleri, nehirlerin alçalması ve suların çekilmesinin ardından tahliye edildikleri evlerine dönüyor. Sokakları, bahçelerini ve evlerini temizlemeye çalışan mağdurlara, diğer kentlerden gelen gönüllüler de yardım ediyor. Askeri araçlarla gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başbakanı Ursula Von der Leyen ile Belçika Başbakanı Alexander de Croo, selde en fazla hasarı alan, Namur eyaletine bağlı Rochefort ve ardından Liege’e bağlı Pepinster beldelerine gitti. Hasar tespit ve temizlik çalışmalarını inceleyen Von der Leyen, Avrupalılar olarak bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu söylemek istiyorum. dedi. AB Komisyonu Başkanı, üye ülkelerden 170’ten fazla arama kurtarma görevlisinin sevk edildiğini belirterek, AB yeniden yapılanma için Belçika'nın yanında olacak. diye konuştu. Başbakan Alexander de Croo da Komisyon'un yeniden yapılanma için faydalı olacak kaynakları var. Bunu hızlı bir şekilde yapmak önemli. ifadelerini kullandı. Batı Avrupa'da sel felaketi: Bilanço artıyor! Yüzlerce kişiden haber alınamıyor Avrupa kıtasını vuran son yılların en büyük sel felaketi büyük yıkıma neden oluyor. Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 165'e yükseldi. Kaybolan yaklaşık 700 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Almanya'dan sonra selden en fazla zarar gören Belçika'da ise 27 can kaybı yaşandı. Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde de bir kasaba sular altında kalırken, birçok yerleşim bölgesi selden etkilendi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder