Dünya "Kapalı göçmen kampı" uygulaması istifa getirdi Yunanistan mülteci krizini aşamıyor
AVRUPA

"Kapalı göçmen kampı" uygulaması istifa getirdi: Yunanistan mülteci krizini aşamıyor

"Kapalı göçmen kampı" uygulaması istifa getirdi: Yunanistan mülteci krizini aşamıyor

Uygulamaya itiraz eden Sisam Belediye Başkanı Yorgos Stancos ve belediye meclis kurulu üyeleri topluca istifa kararı aldı.

Haber Merkezi AA
Yunanistan'daki mülteciler yaşam mücadelesi veriyor.
Yunanistan'daki mülteciler yaşam mücadelesi veriyor.

Yunanistan’da, hükümetin Ege adalarındaki göçmen kamplarını kapatıp yerine yeni “kapalı kamplar” inşa etme kararına itiraz eden Sisam Adası (Samos) Belediye Başkanı Yorgos Stancos ve belediye meclis kurulu topluca istifa kararı aldı.

Bir kız taşıdığı sunta ile Midilli adasındaki Moria kampının yanındaki mülteciler ve göçmenler için geçici bir kampta yol alıyor.
  • Stancos, hükümetin aralarında Sisam’ın da bulunduğu 5 adaya kapalı kamp inşa edeceğini açıklamasının ardından, gece saatlerinde gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

nEtiket ekleyinn Etiket ekleyinn640 X 427n2,96 MBnGeri bildirimde bulunnGöçmenler, Midilli Adası'ndaki Moria kampının yanındaki derme çatma bir kampta yol alıyorlar.

Batı Trakya provokasyonu
DÜNYA
Batı Trakya provokasyonu

Sisam’a 5 bin kişilik yeni bir kamp inşa edilmesini ne kendisinin ne de ada halkının kabul edeceğini belirten Stancos, hükümetin bu konudaki kararını geri almaması durumunda görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Atina'daki düzensiz göçmenler.

Belediye meclisi üyelerine bu konuda kendisini desteklemeleri çağrısında bulunan Stancos, istifa kararını yazılı olarak Başbakan Kiryakos Micotakis’e ileteceğini bildirdi.

Göçmen bir kadın, derme çatma kurulmuş çadırın yanında duruyor.

Türkiye'den Miçotakis'e sert tepki: Yunanistan'ın 'gerçekleri saptırarak' yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği
GÜNDEM
Türkiye'den Miçotakis'e sert tepki: Yunanistan'ın 'gerçekleri saptırarak' yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği

Ne olmuştu?

Belediye meclisindeki iktidar ve muhalefet meclis üyeleri de, Stancos’un istifasının ardından kendilerinin de göreve devam etmeyeceklerini belirterek, hükümetin bu konudaki kararını protesto etmek amacıyla topluca istifa edeceklerini açıkladılar.

Göçmen bir adam, kış günü terlikle sokakta yaşamaya çalışıyor.

Yunanistan'da mülteci kampında yangın: 2 ölü
OYNAT 00:00
Yunanistan'da mülteci kampında yangın: 2 ölü
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.

Yunanistan Göçten Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Hükümet Sözcüsü Steliyos Peças ile yaptığı ortak basın toplantısında, yeni göçmen kanunu kapsamında alınan kararlar kapsamında, Midilli'deki Moria kampıyla Sakız ve Sisam adalarındaki kampların kapatılarak bunların yerine, her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa edileceğini açıklamıştı. İstanköy ve Leros adalarındaki göçmen merkezlerinin de kapalı hale dönüştürülmesinin planlanlandığını bildiren Stefanis, yeni kampların dışında dolaşıma izin verilmeyeceğini vurgulamıştı.

Kış günü sokakta yaşamak: Yunanistan'da kamp dışındaki düzensiz göçmenler yaşam mücadelesi veriyor
DÜNYA
Kış günü sokakta yaşamak: Yunanistan'da kamp dışındaki düzensiz göçmenler yaşam mücadelesi veriyor
CHPli ziyareti iddiasına yalanlama

'CHP'li ziyareti iddiası'na yalanlama

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun iddialara ilişkin konuştu.
​Kanayan yara: Mülteci çocuklar

​Kanayan yara: Mülteci çocuklar

Dünyadaki her 2 mülteci çocuktan biri eğitim hakkından mahrum.
Tüneli kapatıp havaya ateş açtılar

Tüneli kapatıp havaya ateş açtılar

İstanbul'da asker konvoyunda dehşete düşüren görüntüler.
2020'de<br>hizmete girecek

2020'de
hizmete girecek

​Savunma Sanayi Başkanı: Türkiye'nin gururu olacak.
Adliyeye sevk edilirken gülümsedi

Adliyeye sevk edilirken gülümsedi

​Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırmıştı.
Göçmenlere Amerikan işkencesi

Göçmenlere Amerikan işkencesi

​Yeni doğan bebekler ailelerinden alınıyor, hamile kadınlar zincirlere bağlanıyor.

Son 10 gün

Son 10 gün

Ödenmezse her ay için yüzde 2 gecikme zammı uygulanacak.

30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Polise sürpriz yetki

Polise sürpriz yetki

​Belediye sınırları dışında artık ceza kesebilecek.
Türkiye'nin<br>yararına oldu

Türkiye'nin
yararına oldu

Pentagon açıkladı: F-35 projesinde sıkıntılar bitmiyor.
Örgütten kaçan 4 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 4 terörist teslim oldu

​Biri gri kategoride 4 terörist operasyonlar sonucu PKK'dan kaçtı.
Yunan işkencesi

Yunan işkencesi

​Yunan askerleri düzensiz göçmenleri silahla dövdü.
4 takımlı <br>Süper Kupa

4 takımlı
Süper Kupa

TFF Başkanı Özdemir, yeni projeyi açıkladı.
4 kıta 18 ülkeye<br> ihraç ediliyor

4 kıta 18 ülkeye
ihraç ediliyor

Hollywood'un yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.