Dünya Batı Trakya provokasyonu
AVRUPA

Batı Trakya provokasyonu

Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk ve Müslüman azınlığı hedef gösteriyor. Çözüm Partisi Milletvekili Anastasia Catherine Alexopoulou, Türk azınlığın “paramiliter birimler” kurduğu ve bunların 15-20 bin gizli silaha sahip olduğu yalanını ortaya attı. Alexopoulou bir önerge vererek Savunma ile Dışişleri bakanlıklarının iddiaları araştırmasını istedi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında yer alan insanlık dışı şartlar nedeniyle ölümler hızlandı.
Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında yer alan insanlık dışı şartlar nedeniyle ölümler hızlandı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin yaptırım tehdidine rağmen Doğu Akdeniz’deki kararlığını sürdürmesi Yunanistan’ı rahatsız etti. Yunan Çözüm Partisi Milletvekili Anastasia Catherine Alexopoulou “Batı Trakya’daki Müslüman Türk Azınlığı “paramiliter birimler” ve Azınlığın elinde “20 bin gizli silahlar” varlığı ile suçlayarak hedef gösterdi.

TRAKYA’DA TÜRK DEVLETİ KURULACAK

Yunan milletvekili “Trakya’da Türk paramiliter birimlerinin kurulması” başlığıyla, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a yönelik, Batı Trakya’da Azınlığın elinde saklı olarak 15 bin ile 20 bin silah bulunduğunu iddia ederek soru önergesi sundu. Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Yunanistan haritasını göstererek sözde işgal altındaki Trakya bölgesinin Türk toprakları olduğunu gösteren görseller yayınladığını ve bölgede Türk milis güçleri kurma girişimleri olduğunu iddia etti.

DÖVÜŞ SPORLARIYLA PARALEL DEVLET GELİYOR

Yunan vekil “Trakya’nın Müslüman azınlıkları tarafından paralel bir güvenlik sisteminin oluşturulması, halihazırda kurulmuş olan paralel din sistemlerini izleyerek Türk milliyetçileri tarafından bir sonraki adım olarak gerekli görüldü. Krediler (Ziraat bankası), sağlık (Müslümanlara özgü klinikler) ve tarım (kırsal kooperatifler) gibi Türk milliyetçilerinin istediği gibi, bir Türk devleti, Yunan Trakya bölgesinde sessizce kurulur ve tamamlanır.” ifadelerini kullandı. Yunan milletvekili güvenli bir kaynağa dayandırarak dövüş sanatları kurslarına katılan Trakya Müslümanlarının sayısında son zamanlarda bir artış yaşandığını yine gizli bilgilere göre bölgede tahminlerine göre 15 bin ile 20 bin arasında silah saklandığını öne sürdü.

ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Milletvekili Anastasia Katerina, “Trakya’da Türk paramiliter birimlerinin kurulması” başlığıyla yatırdığı soru önergesinde; ayrıca şu soruları yöneltti: “Hükümet yukarıdaki eylem ve bilgilerin Lozan Antlaşması’nın bir ihlali teşkil ettiğini düşünüyor mu? Yukarıdakilerin hepsi esasen Trakya’daki Yunan egemenliğinin ihlali midir? Öyleyse, hükumetin Trakya bölgesinde, bozulma tehlikesi altında olan düzeni geri almak için ne gibi önlemler almayı hedefliyor?”

İnsanlık dışı

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında yer alan insanlık dışı şartlar nedeniyle ölümler hızlandı. Mülteci kampında 9 aylık bir bebeğin susuzluktan hayatını kaybettiği açıklandı.
  • Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Midilli’deki Moria kampında 9 aylık bir bebek sıvı kaybından öldü. Bebeğin birkaç gün önce öldüğü belirtilen açıklamada, ‘’Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli.’’ ifadeleri yer aldı. Sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında yaklaşık 15 bin kişi, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve yardım örgütleri çalışanları, göçmenlerin yaşadığı şartlara ilişkin sık sık uyarılarda bulunuyor. Yunanistan hükümeti, yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki yoğunluğu azaltmak üzere kasım sonuna kadar 4 bin düzensiz göçmeni ana karaya taşımayı planlıyor.

Döverek denize bıraktılar

Midilli Adası’ndaki göçmenleri insanlık dışı şartlarda tutan Yunanistan, botlarla gelen göçmenleri ölüme gönderiyor. Yunanlar, döverek darp ettiği 30 göçmeni zorla bota bindirilip, Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye gönderdi.
  • Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan 30 göçmenin, Yunan güvenlik güçleri tarafından dövülerek, Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi. Yunanistan'dan, ocaktan bu yana ülkeye kaçak giren 25 binden fazla göçmen, uluslararası anlaşmalara uyulmayarak, zorla bota bindirilip, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye itildi.
  • YUNANİSTAN, 25 BİN 404 GÖÇMENİ TÜRKİYE'YE İTTİ
  • Yunanistan'dan, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderilen göçmenler, Yunan polisi tarafından zorla bota bindirilip, Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi. Göçmenler, Yunan polisinin üzerlerindeki değerli eşyaları da alıp, bota binmek istemeyenleri dövdüğünü ileri sürdü.

Yunan zulmü
GÜNDEM
Yunan zulmü
50 bombalı araç

50 bombalı araç

​PKK, Güvenli Bölgeyi sabote etmek istiyor.
CIA ajanlarıyla çalışmış

CIA ajanlarıyla çalışmış

İran'ın Irak'taki yapılanması yayınlanan belgelerle açığa çıktı.
Medya suç ortağı

Medya suç ortağı

​Siyanür intiharlarında reyting uğruna yapılan haberlerin etkisi büyük.
Batı Trakya<br>provokasyonu

Batı Trakya
provokasyonu

​​Yunanistan, Türk ve Müslüman azınlığı hedef gösteriyor.
Pakistan<br>Akdeniz Kalkanı'nda

Pakistan
Akdeniz Kalkanı'nda

​Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın ilk katılımcısı belli oldu.​
İsrail işgalini tanıdılar

İsrail işgalini tanıdılar

İşgal altındaki Batı Şeria ile ilgili hukuksuz açıklama.

Terfiler, ödüller ve <br>görevlendirmelere düzenleme

Terfiler, ödüller ve
görevlendirmelere düzenleme

​İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler TBMM'de.

Alman ordusu dökülüyor

Alman ordusu dökülüyor

Helikopter ve tanklar görev yapamaz durumda.
3 yıl daha uzatılacak

3 yıl daha uzatılacak

​AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Temizlenmezse <br>harekatı başlatacağız

Temizlenmezse
harekatı başlatacağız

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Rusya'ya uyarı.
Sit alanı ilan edilecek

Sit alanı ilan edilecek

​Bakan Kurum, Dipsiz Göl ile ilgili atılacak adımları açıkladı.
Şiddetle kınıyoruz

Şiddetle kınıyoruz

AK Parti MYK sonrası iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalar.
Yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Yapılan saygısızlığı kınıyoruz

​Dışişleri Bakanlığı, Norveç'te yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.
İlk saldırısı değilmiş

İlk saldırısı değilmiş

Karaköy'de genç kıza saldıran kadının komşuları konuştu.
Yarın yıkılacak

Yarın yıkılacak

Bakan Kurum talimat verdi, hileleri tek tek ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.