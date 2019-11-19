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Kış günü sokakta yaşamak: Yunanistan'da kamp dışındaki düzensiz göçmenler yaşam mücadelesi veriyor

Kış günü sokakta yaşamak: Yunanistan'da kamp dışındaki düzensiz göçmenler yaşam mücadelesi veriyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleona göçmen kampı dışında çadırlarda yaşayan yaklaşık 18 düzensiz göçmen aile yemek, su ve elektrik imkanlarından yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor. 30 yaşındaki Afganistanlı Muhammed Cevad, "Bize yemek verilmiyor. Yemek ihtiyacımızı, şehrin merkezinde bulunan evsizlere yemek dağıtan bir kilisede karşılıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Göçmenler, dışarıda ateş yakarak ısınıyor.
Göçmenler, dışarıda ateş yakarak ısınıyor.

Aralarında çocukların ve bir hamile kadının da bulunduğu düzensiz göçmenler, zaman zaman yağmurların etkili olduğu başkent Atina'da havaların da soğumasıyla daha zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.

Göçmen kadın, derme çatma yapılan evinin yanında bekliyor.
  • İki aydır Eleona kampı dışında çadırda yaşadığını söyleyen 30 yaşındaki Afganistanlı Muhammed Cevad, şartların çok kötü ve en büyük sıkıntılarının ise yemek bulamama olduğunu söyledi.

Göçmenler, çok zor şartlarda yaşadıklarını söyledi.

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Cevad, bazı ailelerin 4 aydır kamp dışında çadırlarda yaşadığını belirterek, "Burada sadece kampta kalanlara yemek veriliyor, bize yemek verilmiyor. Yemek ihtiyacımızı, şehrin merkezinde bulunan evsizlere yemek dağıtan bir kilisede karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Göçmenler, sokaklarda kurdukları çadırlarda kalıyor.

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"Bize sürekli beklememiz gerektiği söyleniyor"

Geçen hafta yağan şiddetli yağmurun ardından bir yetkilinin kendilerini ziyaret ettiğini anlatan Cevad, "Bize sürekli beklememiz gerektiği söyleniyor. Yetkiliye, 'kampta 18 aile için yer olduğunu, neden hala dışarıda kaldığımızı' sorduk. Kimse net bir cevap vermiyor sadece beklememiz gerektiği söyleniyor" diye konuştu.

Göçmenler, çadır değil kamplarda kalmak istiyor.

Irkçılığa ve Faşist Tehdite Karşı Hareket (KEERFA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ailelerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekilerek, "Bu insanlar kampta yaşamak istiyor, çadırlarda değil. Hükümet ve Atina Belediyesi, derhal bu soruna çözüm bulsun. Bu insanlar, her gün yoldan geçen araçlar tarafından ezilme tehlikesi yaşıyor" ifadelerine yer verildi.

Başkent Atina'daki sokak kenarlarında kalıyorlar.

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