4 bin 779 refakatsiz sığınmacı çocuk: Mülteci sorunu yaşayan Yunanistan rakamı açıkladı

Yunanistan genelinde refakatsiz çocuk sığınmacı sayısının 4 bin 779'a ulaştığı, bunlardan yaklaşık 2 binin kayıp olduğu bildirildi.

Söz konusu çocuklardan yaklaşık 2 bininin çeşitli sebeplerden dolayı kaldıkları yerlerden kaçtığını belirten Mihailidou, onların nerede ve hangi koşullar altında hayatlarını devam ettirdiklerinin bilinmediğini, bu çocukların bulunmaları için Yunan polisi tarafından arama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Ülke genelinde refakatsiz çocuk sığınmacıların yüzde 43'ünün Afganistan, yüzde 25'inin Pakistan ve yüzde 9'unun Suriye uyruklu olduğuna dikkati çeken Mihailidou, ayrıca, yüzde 93.8'inin erkek, yüzde 6.2'sinin kız ve yüzde 7'sinin 14 yaşından küçük olduğunu belirtti.

OYNAT 00:35 Yunanistan'da sınırdışı edilmek istenen Suriyeli kendini yaktı Yunanistan'ın Sakız Adası'nda, sınır dışı edileceğini öğrenen Suriyeli mülteci sinir krizi geçirerek kendisini ateşe verdi. 29 yaşındaki Suriyelinin vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştu. Olay sırasında 2 Yunan polisi de yaralandı. BiP'te paylaş

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Ülke rakamların artmasından endişeli

Mihailidou, Almanya ve Sırbistan da dahil olmak üzere birçok ülkenin büyükelçileriyle görüşmeler yapıldığını, refakatsiz çocuk sığınmacıların bu ülkelerden bazılarına transfer edilme ihtimali olduğunun altını çizdi.

Söz konusu çocukların barınma problemini çözmek için çeşitli faaliyetler üzerinde çalıştıklarını anlatan Mihailidou, Avrupa Komisyonu'na bu çocuklardan bazılarının kaldığı otellerin finansmanını sürdürme talebinde bulunulduğunu aktardı.

Mihailidou, ülkedeki refakatsiz çocuk sığınmacı sayısında yıl sonuna kadar artış yaşanacağı değerlendirmesinde bulundu.