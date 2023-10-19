|
Dünya

Katliama ortak olan BBC siyonistlere yaranamadı: İsrail Cumhurbaşkanı İngiliz Başbakanı'na şikayet etti

Hamas'ın hastanelerin altına tünel inşa ettiğini ileri sürerek siyonist İsrail'e hedef gösteren ve Gazze'deki hastane katliamının ortağı olan İngiliz yayın kuruluşu BBC yine de katillere yaranamadı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayın politikasını değiştirerek Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istedi.

Lokman Özdemir
16:45 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Isaac Herzog-Rishi Sunak

Isaac Herzog-Rishi Sunak

Gazze'de terör estiren işgalci İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı
Rishi Sunak
ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu
BBC
'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istedi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, sabah askeri uçakla İsrail'e gelen Sunak ile Batı Kudüs'te bir görüşme gerçekleştirdi.


Dünyadaki "en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini" öne süren Herzog, Sunak'a hitaben,
"Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı."
dedi.

Herzog, sınırlarından içeri giren bir "terör örgütüyle" mücadele ettiklerini ve bunun Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'de olduğu gibi İran tarafından yönetildiğini iddia ederek, "Bu uluslararası bir çıkar, tüm Avrupa uluslarının güvenlik çıkarı. Biz bu anı böyle görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Sunak karşılık vermedi

Sunak'ın görüşmede, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombardımanda, 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

BBC, İsrail ordusunun, hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad Hareketini itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı. İsrail ordusu, X sosyal medya platformundaki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, BBC'ye tepki göstermişti.



İsrail'e hastaneleri hedef göstermişlerdi

Siyonist İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği menfur saldırıdan bir gün önce
"Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?"
bağlığıyla haber yayımlayan İngiliz yayın kuruluşu BBC, gözü dönmüş katillere sivillerin sığındığı okul ve hastaneleri alenen hedef göstermişti.



#BBC
#İsrail
#Herzog
#İngiltere
#Rishi Sunak
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?