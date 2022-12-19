Dünya Kievde patlama sesleri Rus ordusu 35e yakın İHA ile saldırı düzenledi
AVRUPA

Kiev'de patlama sesleri: Rus ordusu 35'e yakın İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun, yaklaşık 35 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'ya yönelik saldırı düzenlediğini, İHA'lardan 30'unun havada imha edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Kievde patlama sesleri: Rus ordusu 35e yakın İHA ile saldırı düzenledi
Kiev

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun, yaklaşık 35 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'ya yönelik saldırı düzenlediğini, İHA'lardan 30'unun havada imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yaklaşık 35 İran yapımı İHA (Şahid) ile saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 30 İHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Geçen saldırılarda olduğu gibi bu sefer de İHA'lar Azak Denizi'nin doğu kıyısından fırlatıldı." ifadesi kullanıldı.

Kiev'de patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sabah erken saatlerde başkentin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, kentte patlamalar meydana geldiğini belirterek Rus saldırıları sonucu kentteki kritik altyapıların hasar gördüğünü ifade etmişti.

Yerel basından alınan bilgilere göre, Kiev ve çevresinde 9 İHA imha edildi.

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