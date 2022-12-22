Dünya Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder Türkiyeye getirilecek
AVRUPA

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder Türkiye'ye getirilecek

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder, Türkiye ve İspanya'nın iş birliğiyle yakalandı. Önder, Türkiye'ye getirilecek.

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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder Türkiyeye getirilecek
Atilla Önder

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma', '6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet', 'Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme' ve 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Daha sonra yapılan çalışmalarda söz konusu şahsın, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, ilgili ülkelerin İnterpol Birimleriyle iletişime geçti. Kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlandı.

Önder, 22 Aralık 2022 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de teslim alındı. Şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek."

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