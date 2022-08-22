Dünya Kovid-19 döneminin sembol isimlerindendi İstifa ediyor
AMERİKA

Kovid-19 döneminin sembol isimlerindendi: İstifa ediyor

ABD'de Kovid-19 döneminde yaptığı açıklamalarla sembol isim haline gelen Dr. Anthony Fauci, aralık ayında ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörlügü ile ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanlığı görevlerinden ayrılıyor.

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Haber Merkezi AA
Kovid-19 döneminin sembol isimlerindendi: İstifa ediyor
ABD'de Kovid-19 döneminin sembol isimlerinden Dr. Fauci istifa ediyor.

Dr. Anthony Fauci yaptığı yazılı açıklamada, "NIAID'deki görevlerimden ve Biden'ın Sağlık Başdanışmanlığı görevimden ayrılacağımı duyurmak isterim. Kariyerimin bir sonraki aşamasına geçmek için bu pozisyonlardan aralık ayında ayrılmış olacağım." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden da yaptığı yazılı açıklamada, Fauci ile birçok konuda çalıştıklarını kaydetti.

  • Fauci'nin Ebola, Zika ve Kovid-19 süreçlerindeki katkılarından övgüyle bahseden Biden, bugüne kadar 7 ABD başkanının döneminde hizmet verdiğine işaret etti.

Biden, "ABD, Fauci sayesinde daha güçlü, daha dirençli ve daha sağlıklı." ifadesini kullandı.

Fauci'nin hükümetteki görevinden ayrıldıktan sonra hangi pozisyonda çalışacağına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kovid-19 döneminin sembol isimlerindendi

  • Fauci, Kovid-19 salgınının başından bu yana gerek Beyaz Saray'da gerekse de ABD medyasında yaptığı açıklamalarla salgının sembol isimlerinden biri olmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fauci'yi salgın döneminde "karanlık senaryolar yazmak" ile suçlamış ve ikili arasındaki sürtüşmeler zaman zaman gündem haline gelmişti.

Fauci, Biden döneminde de Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele ekibinin önemli bir ismiydi.

Salgının sembol ismi Anthony Fauci koronavirüse yakalandı
DÜNYA
Salgının sembol ismi Anthony Fauci koronavirüse yakalandı

Mikrofonu açık unuttu: Fauci'den skandal sözler
FOTOĞRAF 7
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2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesindeki dünyanın pandemi ile birlikte tanıdığı Dr. Anthony Fauci mikrofonun azizliğine uğradı. Senato oturumunda mikrofonunun açık olduğunu unutan Fauci, kendisini eleştiren senatöre aptal dedi. ABD, salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak lanse edilen Dr. Anthony Fauci'yi konuşuyor.
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Fauci'nin gündemde yer alması bu sefer Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalar değil, kırdığı pot ile gündemde.<br><br>Bir oturumda konuşan Fauci kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'a aptal dedi. O esnada mikrofonu açık olan Fauci'nin bu sözleri duyuldu ve kısa sürede tartışmalara neden oldu.
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Kamuda en yüksek maaşı alan kişilerden birisi olduğunu hatırlatan Marshall, Fauci'ye 'Geçmiş ve mevcut yatırımlarınızı içeren bir mali açıklamayı Kongre'ye ve kamuoyuna sunmaya hazır mısınız?' sorusunu yöneltti.<br><br>Fauci'nin bu bilginin yıllardır açık olduğunu belirtmesi üzerine ikili kısa süre tartıştı, tartışma Demokrat Senatör Patty Murray'in araya girmesi ile sona erdi.
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Bu esnada Fauci'nin 'İsa aşkına bu nasıl bir aptal' dediği duyuldu. Oturumdan sonra konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Marshall şu ifadeleri kullandı;<br><br>'Senato oturumu sırasında bana moron demek, ABD'deki en az güvenilen bürokratın yaşadığı stresini hafifletmiş olabilir. Ancak gerçeklerden kaçamaz.
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Yılda yaklaşık 435 bin Dolar kazanan Fauci ABD'de en yüksek maaş alan kamu çalışanları arasında yer alıyor.
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AYLARDIR TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE<br><br>Fauci, Kongre'ye Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde işlev kazanımı araştırmalarını finanse etmediğini söyledikten sonra muhafazakar çevrelerin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
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TRUMP ASKIYA ALMIŞTI<br><br>NIH daha sonra Fauci'nin verdiği bilgileri düzeltmişti. New York Post'ta yer alan habere göre, 3,1 milyon dolarlık hibe, 2014 ile 2019 arasındaki beş yıllık bir süre için verilmişti.<br><br>Aynı habere göre, finansman 2019'da yenilendikten sonra, Nisan 2020'de Trump yönetimi tarafından askıya alındı. (Hürriyet)
Mikrofonu açık unuttu: Fauci'den skandal sözler
İki yıldır dünyanın koronavirüs pandemisi ile birlikte tanıdığı Dr. Anthony Fauci mikrofonun azizliğine uğradı. Senato oturumunda mikrofonunun açık olduğunu unutan Fauci, kendisini eleştiren senatöre skandal sözler sarf etti.


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