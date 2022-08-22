Kovid-19 döneminin sembol isimlerindendi: İstifa ediyor

Dr. Anthony Fauci yaptığı yazılı açıklamada, "NIAID'deki görevlerimden ve Biden'ın Sağlık Başdanışmanlığı görevimden ayrılacağımı duyurmak isterim. Kariyerimin bir sonraki aşamasına geçmek için bu pozisyonlardan aralık ayında ayrılmış olacağım." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden da yaptığı yazılı açıklamada, Fauci ile birçok konuda çalıştıklarını kaydetti.

Fauci'nin Ebola, Zika ve Kovid-19 süreçlerindeki katkılarından övgüyle bahseden Biden, bugüne kadar 7 ABD başkanının döneminde hizmet verdiğine işaret etti.

Biden, "ABD, Fauci sayesinde daha güçlü, daha dirençli ve daha sağlıklı." ifadesini kullandı.

Fauci'nin hükümetteki görevinden ayrıldıktan sonra hangi pozisyonda çalışacağına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kovid-19 döneminin sembol isimlerindendi

Fauci, Kovid-19 salgınının başından bu yana gerek Beyaz Saray'da gerekse de ABD medyasında yaptığı açıklamalarla salgının sembol isimlerinden biri olmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fauci'yi salgın döneminde "karanlık senaryolar yazmak" ile suçlamış ve ikili arasındaki sürtüşmeler zaman zaman gündem haline gelmişti.

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Fauci, Biden döneminde de Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele ekibinin önemli bir ismiydi.

DÜNYA Salgının sembol ismi Anthony Fauci koronavirüse yakalandı