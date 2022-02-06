Dünya Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıllık yasağın ardından Mescid-i Aksaya kavuştu
ORTADOĞU

Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıllık yasağın ardından Mescid-i Aksa'ya kavuştu

Mescid-i Aksa Muhafızı olarak bilinen, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 15 yıllık giriş yasağının bitiminin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Harem-i Şerif'e girdi. Cemaatle birlikte akşam namazını eda eden Salah, Mescid-i Aksa'da sevinçle karşılandı.

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Haber Merkezi AA
Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıllık yasağın ardından Mescid-i Aksaya kavuştu
Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah

Şeyh Salah’ın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa Muhafızı olarak bilinen Şeyh Salah’ın 7 Şubat 2007’de aldığı yasağın sona ermesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya girdiğini belirtti.

Zabarka, Şeyh Salah’ın ailesiyle Doğu Kudüs’e geldiğini, 15 yıl aradan sonra sorunsuz bir şekilde akşam ve yatsı namazlarını Mescid-i Aksa’da eda ettiğini aktardı.

Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıllık yasağın ardından Mescid-i Aksa'ya kavuştu
OYNAT 00:53
Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıllık yasağın ardından Mescid-i Aksa'ya kavuştu
Mescid-i Aksa Muhafızı olarak bilinen, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 15 yıllık giriş yasağının bitiminin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Harem-i Şerif'e girdi. Cemaatle birlikte akşam namazını eda eden Salah, Mescidi Aksa'da sevinçle karşılandı.

Şeyh Salah’ın Harem-i Şerif’in girişinde İsrail polislerince bir süre bekletildiğini belirten Zabarka, Şeyh’in Mescid-i Aksa’ya girişinde çok sayıda Filistinlinin kendisini karşıladığını ifade etti.

Şeyh Raid Salah'a, Şubat 2007'de uygulanmaya başlanan Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı, hapse atıldığı 16 Ağustos 2020'e kadar sürmüştü. 13 Aralık 2021'de hapisten çıkmasının ardından ise İsrail istihbaratı Salah hakkında yeni bir giriş yasağı kararı almamıştı.

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