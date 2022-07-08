Mısır ordusundan kiralık başkent: Devlet yıllık 212 milyon dolar kira ödeyecek

Dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alan Mısır’ın başkenti Kahire’de taşınma telaşına kira tartışması karıştı. 2015’te şehrin yükünü azaltmak için üst düzey kamu yapılarının, büyükelçiliklerin ve önemli finansal kurumların bir arada bulunduğu, Kahire’nin 45 km doğusunda yer alan yeni bir başkent inşasına başlanırken, inşaat görevini üstlenen Mısır ordusuna ait (ACUD) şirketinin kamu binalarını devlete kiralayacağı ortaya çıktı. Mısır’ın darbeci lideri Sisi yaptığı açıklamada, ülkenin yeni idari başkentini inşa eden orduya ait şirketin, bakanlık ofislerinin bulunduğu bir bölgeyi hükümete yılda 212 milyon dolara kiralamak istediğini duyurdu.

Sisi ayrıca, orduya ait bu şirketin bankalarda 40 milyardan fazla Mısır lirası olduğunu da sözlerine ekledi. Dijital altyapıya sahip yeni akıllı başkentte ikamet edecek olanlar, kapıların kilidini açmak ve ödeme yapmak için akıllı kartlar ve uygulamalar kullanacak. İnternet hizmeti ise halka açık WiFi üzerinden sağlanacak. Şehirde altı bin kameradan oluşan bir ağ, trafiği düzenlemek ve şüpheli faaliyetleri bildirmek için yayaları ve araçları izleyerek, her caddedeki etkinliği takip edecek.

ASKER HER SEKTÖRDE

Mısır’da ordunun ticari geçmişi eskiye dayanıyor. Uzun süredir ekonominin içinde yer alan ordunun kendine ait birçok şirketi var ve ülkenin ekonomisini büyük oranda askerler kontrol ediyor. Öte yandan orduya bağlı kuruluşlar emlak alım satımları başta olmak üzere (Mısır Toprak Planlama Otoritesi’ne göre, ülke topraklarının %87’lik kısmı üzerinde ordunun de facto kontrolü var ve bu alanlarda tüm sivil projelerin yürütülmesi ulusal güvenlik çerçevesinde ordunun inisiyatifinde) enerji, elektronik, temizlik, eğlence, gıda ve ağır sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu anlamda, Mısır’da bir alışveriş merkezinde askeri kıyafetli çalışanların temizlik malzemesi sattığını ya da bir bilardo salonunda fiş kestiğini görmek mümkün.

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Sisi ACUD’u büyüttü

Mısır ordusuna ait ticari şirketler, Sisi’nin 2014’te askeri darbeyle iktidara gelmesinden bu yana daha da büyüdü. ACUD’un yaklaşık yüzde 51’i, balık çiftlikleri, tatil köyleri ve diğer projelerin yanı sıra ülkenin en büyük çimento fabrikasına da sahip olan orduya ait. Mısırlıların bir bölümü teknolojik şehri çok gecikmiş bir proje olarak görürken, bazı Mısırlılar ise yeni başkentin, nüfusun yaklaşık üçte birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı bir ülkede ayrıcalıklı seçkinler için yapıldığını düşünüyor.