BAE’nin Mısır temsilcisi Sisi: Ordu değil Esnaf Kooperatifi

Mısır Meclisi 20 Temmuz 2020 günü Libya’ya askeri müdahale seçeneğine onay veren tasarıyı onayladı. Uzmanlar bunun büyük oranda sembolik bir karar olduğunu söylerken buna karşılık hem Mısır Ordusunun zaaflarının hem de Sirte’ye kadar ilerlemek için 1500 km çölü aşabilmelerinin çok zor olduğunu dile getiriyor.

Mısır geçtiğimiz ay IMF’den 5.2 milyar dolar kredi çekip bu parayı Fransa’ya verdi

Mısır, Sisi yönetiminde borçlanırken bu paraları büyük oranda Fransa gibi ülkeleri zengin etmek için harcıyor. Mısır halkının on milyarlarca doları ya Fransız savunma sanayine gidiyor. Fransa’nın kimseye satamadığı Rafale tipi uçaklardan, Mirage’lere, helikopter gemilerine. Sadece 2019 yılında Suudi ile Sisi’nin Fransa’ya yatırdığı para 3 milyar dolar.

Ülkeyi borçlandırıp Fransa'yı zengin ediyor.

Ülkenin bu yılki borcu 5.7 trilyon lirayı bulurken bunun arkasındaki sebeplerden biri de Fransa gibi ülkelere harcanan milyar dolarlar.

Toplama ordu: Bakımlarını yapamayacakları sistemleri satın alıyorlar

Mısır Ordusu’nun hem Ruslardan hem ABD’den hem de Fransızlardan sürekli oyuncak alır gibi silah alması teoride tehlikeli gözükse de pratikte parayı çöpe atmaktan pek bir farkı yok. Uzmanların belirttiğine göre bir silahı işlevsel yapan en önemli hususlardan biri bu ürün sıkıntı yaşadığı zaman yedek parçasına hızlıca ulaşabilip bir an önce çözüm üretebilme kapasitesi.

Ordu, Esnaf Kooperatifi gibi çalışıyor.

Birçok ülkenin bütün savunma sistemlerini tek bir ekol üzerine kurmasının da sebebi bu. Şu an Mısır ordusu hiçbir savaşa girmemiş, toplama bir ordu halinde.

REKLAM

Fransa'nın kimseye satamadığı Rafale uçağa da Mısır talip olmuştu.

Daha önce de Saddam, ABD yapımı tankların yerine Sovyetlerden aldığı tank sistemini Babil tankı haline getirmişti. Sibirya soğuğuna göre tasarlanan bu tanklar çölde hiçbir işe yaramamış Saddam’a büyük bir yenilgiye mal olmuştu.

Etiyopya'nın yaptığı Rönesans Barajı Afrika'nın en çok elektrik üreten barajı haline gelecek.

Mısır’ın can damarı Nil’i kesen Etiyopya’ya dahi ses çıkaramadı

Libya ile Mısır aynı iklime sahip olmasına rağmen Libya’nın nüfusu 6 milyonken Mısır’ın nüfusu 100 milyonu aşmış durumda. Aradaki bu devasa farkın ise tek sebebi var: Nil Nehri

Etiyopya’nın Nil’e yaptığı barajla Mısır barajlarının elektrik üretiminin yüzde 40 kadar düşmesi bekleniyor. Etiyopya bugüne kadar Nil nehri kendi topraklarında doğmasına rağmen nehrin yalnızca yüzde 3’ünden yararlanabiliyordu.

Sisi'nin, Mısır için bu kadar hayati bir konu varken dahi Libya’yla uğraşması önceliğinin kendi ülkesinin çıkarları değil Birleşik Arap Emirlikleri’nin çıkarları olduğunu gösteriyor.

TEKNOLOJİ Şizofren Zayed: Dubai’nin var olmayan insanlarla kurduğu propaganda dünyası

Asker ekonomiyi büyük oranda kontrol ediyor.

Asker ekonominin yarısını kontrol ediyor: Esnaf Kooperatifi gibi çalışıyorlar

Mısır'da ordunun ticari geçmişi eskiye dayanıyor. Uzun süredir ekonominin içinde yer alan ordunun kendine ait birçok şirketi varken ekonomiyi de büyük oranda ordu kontrol ediyor.

Sokaklarda salatalık satan asker görüntüleri ise yeni. Askerler ekonomik daralmadan dolayı artık iyice esnafların işlerine yönelirken halk bu durumdan oldukça şikayetçi.

Mısır'da halkın çoğu, askerin kendi işlerini yapmasından dolayı ürün satamadığını söylerken bir yandan da 'Savaş çıksa cepheye bunları mı göndereceğiz' diyerek de ordunun kabiliyetleri açısından kaygı duyuyor.