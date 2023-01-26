Namaz kıldığı için 18 yıl hapse çarptırılan kadın Çin işkencelerine dayanamadı

Eşini uzun zaman önce kaybeden Uygur Türkü Halidem Kurban'ın 2 ay önce cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kömür madeninde çalışan Halidem Kurban'ın iki çocuğu var. 2018 yılında madenin bir köşesinde iki çocuğu ile birlikte gizlice namaz kılarken kömür madeni görevlileri tarafından fark edildi ve karakola ihbar edildi. Yasadışı dini faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle evinden alınarak tutuklandığı öğrenildi.

Çin tarafından Kurban'ın 6 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğuna 10 yıl önce yasadışı dini eğitim verdiği iddiasıyla 7 ile 14 yıl, iş yerinde yasaya aykırı olarak gizlice namaz kıldığı için ise 4 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.