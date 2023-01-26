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Dünya

Namaz kıldığı için 18 yıl hapse çarptırılan kadın Çin işkencelerine dayanamadı

Doğu Türkistan'ın Gulca kentindeki kömür madeninde çalışırken namaz kıldığı için tutuklanan Uygur Türkü kadının, Çin işkencelerine dayanamayıp cezaevinde hayatını kaybettiği bildirildi.

09:56 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Namaz kıldığı için hapishaneye atılan kadın hayatını kaybetti

Namaz kıldığı için hapishaneye atılan kadın hayatını kaybetti

Eşini uzun zaman önce kaybeden Uygur Türkü Halidem Kurban'ın 2 ay önce cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kömür madeninde çalışan Halidem Kurban'ın iki çocuğu var. 2018 yılında madenin bir köşesinde iki çocuğu ile birlikte gizlice namaz kılarken kömür madeni görevlileri tarafından fark edildi ve karakola ihbar edildi. Yasadışı dini faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle evinden alınarak tutuklandığı öğrenildi.


İki çocuğundan da haberi yok


Çin tarafından Kurban'ın 6 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğuna 10 yıl önce yasadışı dini eğitim verdiği iddiasıyla 7 ile 14 yıl, iş yerinde yasaya aykırı olarak gizlice namaz kıldığı için ise 4 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Halidem Kurban Hapishaneye girdikten sonra bir daha çocuklarında haber alamadı.


Çin işkenceleri sonucu hayatını kaybetti


Kurban'ın tutuklandığı Baykol Kadınlar Hapishanesinde gardiyanlar tarafından gördüğü çin işkencelerine dayanamayıp Kasım 2022'de vefat ettiği öğrenildi.




#Uygur Türkleri
#Namaz
#Çin işkencesi
10 dakika önce
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Namaz kıldığı için 18 yıl hapse çarptırılan kadın Çin işkencelerine dayanamadı
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