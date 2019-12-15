Dünya Otuz iki sene sonra bir ilk ABD, Çinli iki diplomatları kovdu
AMERİKA

Otuz iki sene sonra bir ilk: ABD, Çinli iki diplomatları kovdu

ABD'nin, Çin'in Washington Büyükelçiliğinde görevli biri istihbarat çalışanı olduğuna inanılan iki diplomatı, hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdiği için eylülde gizlice sınır dışı etti. ABD en son 1987'de Çin'in Washington Büyükelçiliğindeki iki diplomatını sınır dışı etmişti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

New York Times gazetesi, ABD'nin, Çin'in Washington Büyükelçiliğinde görevli biri istihbarat çalışanı olduğuna inanılan iki diplomatı, Virginia eyaletindeki hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdikleri gerekçesiyle eylülde gizlice kovduğu haberine yer verdi.

Haberde, Çinli diplomatların, eşlerinin de içinde bulunduğu bir araçla askeri üssün kontrol noktasında durdurulup, bölgeye giriş izni olmadıkları, geri dönüp üsten ayrılmaları gerektiğinin söylendiği ancak aracın uyarıya rağmen yoluna devam ettiği belirtildi.

Daha sonra itfaiye araçlarınca önü kesilen araçtaki diplomatların Amerikalı yetkililere, İngilizce talimatlarını anlamadıkları ve kaybolduklarını söylediği aktarıldı.

ABD'li yetkililer ise yaşanan olayın bu kadar masum olduğuna inanmadıklarını ve Çinli diplomatların güvenliği test etmek için üsse girmeye çalışmış olabileceklerini iddia etti.

Eylülde Çinli diplomatların gizlice Washington'dan kovulmasının ne ABD ne de Çin tarafından gündeme getirildiği ifade edilen haberde, söz konusu durumun Trump yönetiminde, Çin'in ABD'de casusluk çabalarını genişlettiği yönündeki endişeleri artırdığına dikkati çekildi.

En son 1978'de sınır dışı etmişlerdi

  • ABD'nin en son 1987'de Çin'in Washington Büyükelçiliğindeki iki diplomatını sınır dışı ettiği anımsatılan haberde, ABD'li yetkililer, Washington'ın casusluk konusunda Çin'e karşı daha sert bir tutum sergilediğini öne sürdü.
İncirlik ve Kürecik resti

İncirlik ve Kürecik resti

Erdoğan'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar.
Sergen Yalçınseriye son verdi

Sergen Yalçın
seriye son verdi

​Yeni Malatya, Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
ABD iki Çinliyi kovdu

ABD iki Çinliyi kovdu

Hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdiler.
Dolmabahçe'de kritik görüşme

Dolmabahçe'de kritik görüşme

Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Marşımızı kestiler <br>bağırarak okuduk

Marşımızı kestiler
bağırarak okuduk

Milli sporcularımıza Hırvatistan'da saygısızlık.
54 bin kişi <br>tahliye edildi

54 bin kişi
tahliye edildi

Tadilat çalışması sırasında tesadüfen bulundu.

Zirvenin sahibi Yiğido

Zirvenin sahibi Yiğido

Lider ​Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Hamsi kayboldu

Hamsi kayboldu

Vatandaşlar diğer balık çeşitlerine yöneldi.
Her an kırılabilir!

Her an kırılabilir!

'İstanbul'dan yüksek' deyip korkutan açıklamayı yaptı.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Çinlileri korkuttu

Çinlileri korkuttu

'Doğu Türkistan' paylaşımı nedeniyle maçını yayından kaldırdılar.
Haklarında karar verildi

Haklarında karar verildi

Basın Konseyi Yüksek Kurulundan Turan ve Atilla'ya kınama.
SİHA'lar Geçitkale'de

SİHA'lar Geçitkale'de

Doğu Akdeniz'de sondaj ve savaş gemilerine eşlik edecekler.
Hava kirliliği<br>had safhada

Hava kirliliği
had safhada

İran'da binlerce kişi hastanelere başvurdu.
229 yıllık tarih<br>yok oluyor

229 yıllık tarih
yok oluyor

İstanbul'daki tarihi kemer hırsızların gözde yeri oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.