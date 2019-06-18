Dünya Pentagonda sil baştan Savunma Bakan Vekili Mark Esper oldu
AMERİKA

Pentagon'da sil baştan: Savunma Bakan Vekili Mark Esper oldu

Pentagon'da sil baştan: Savunma Bakan Vekili Mark Esper oldu

ABD Başkanı Trump, Savunma Bakan Vekilliği için Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Esper'i aday gösterdi. Jim Mattis'in ardından Savunma Bakan Vekilliği görevini Patrick Shanahan yürütüyordu. Shanahan, Türkiye'ye gönderdiği S-400 mektubuyla büyük tepki toplamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Patrick Shanahan, savunma bakanı adaylığından çekildi
Patrick Shanahan, savunma bakanı adaylığından çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, halen Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Patrick Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından" çekildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Shanahan'ın bakan adaylığıyla ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

  • "Bugüne kadar mükemmel bir iş çıkaran Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, bakan adaylığı sürecine devam etmeme kararı aldı, böylece ailesine daha fazla zaman ayırabilecek. Harika hizmetleri için Patrick'e teşekkür ediyorum. Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Asper yeni savunma bakan vekili olarak görev yapacak. Mark'ı tanıyorum ve çok iyi iş çıkaracağından şüphem yok."

Shanahan'dan açıklama

Öte yandan Trump'la aynı zamanda yazılı açıklama yapan Shanahan, söz konusu geri çekilme kararının tamamen ailevi sebeplerle ilgili olduğunu belirtti.

Shanahan, eski eşi ve çocuğuyla ilgili aile içi şiddet konusunun kamuoyuna yansımasından dolayı adaylık için "kötü bir zamanlama" olduğunu dile getirdi.

  • Daha önce Shanahan'in Senatoda bekleyen adaylığının belirsiz olduğu ve Trump'ın farklı bir ismi savunma bakanı olarak görevlendirmek üzere görüşmeler yaptığı iddiaları Amerikan medyasına yansımıştı.
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