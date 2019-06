Pentagon'da sil baştan: Savunma Bakan Vekili Mark Esper oldu

ABD Başkanı Donald Trump, halen Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Patrick Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından" çekildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Shanahan'ın bakan adaylığıyla ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar mükemmel bir iş çıkaran Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, bakan adaylığı sürecine devam etmeme kararı aldı, böylece ailesine daha fazla zaman ayırabilecek. Harika hizmetleri için Patrick'e teşekkür ediyorum. Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Asper yeni savunma bakan vekili olarak görev yapacak. Mark'ı tanıyorum ve çok iyi iş çıkaracağından şüphem yok."

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Haziran 2019

Shanahan'dan açıklama

Öte yandan Trump'la aynı zamanda yazılı açıklama yapan Shanahan, söz konusu geri çekilme kararının tamamen ailevi sebeplerle ilgili olduğunu belirtti.

Shanahan, eski eşi ve çocuğuyla ilgili aile içi şiddet konusunun kamuoyuna yansımasından dolayı adaylık için "kötü bir zamanlama" olduğunu dile getirdi.