Dünya PKKya para yolladığı ortaya çıkan vakfa ceza
AMERİKA

Kanada'da terör örgütü PKK'ya para yolladığı ortaya çıkan vakfa ceza

PKK'ya para yolladığı ortaya çıkan vakfa ceza

Terör örgütü PKK'nın Kanada'daki paravan vakıflarından Anadolu Kültür Vakfı'nın, Kanada Vergi İdaresi (CRA) denetçilerinin denetimi sonunda örgüte para yolladığı ortaya çıktı. CRA raporunda, vakfın "hayır kurumu" statüsünün iptal edildiği ve artık para ya da bağış toplama yetkisine sahip olamayacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
CRA, vakıf hakkında 110 sayfalık rapor hazırladı.
CRA, vakıf hakkında 110 sayfalık rapor hazırladı.

Merkezi Kanada'nın Toronto kentinde bulunan ve 2011 yılından bu yana "hayır kurumu" statüsü ile halktan para toplayan vakfın hesapları, geçtiğimiz günlerde Kanada Vergi İdaresi (CRA) denetçileri tarafından incelemeye alındı. Kanada Vergi İdaresi müfettişlerinin denetim sonrası hazırladıkları raporda, "vakfın Suriye'deki sivillere, evsiz, aç ve muhtaç kadın ve çocuklara yardım" olarak topladığı paralardan, 160 bin Kanada dolarını (653 bin TL) terör örgütü PKK'ya yolladığı kaydedildi.

VAKFIN STATÜSÜ İPTAL EDİLDİ

Raporda, "PKK'nın, Kanada'nın da kabul ettiği ve ilgili listeye aldığı bir terör örgütü olduğu; dolayısıyla, örgüt kaynaklarının PKK'nın siyasi çabalarını desteklemek için kullanılamayacağı" belirtildi.

  • Anadolu Kültür Vakfı'nın, PKK'nın veya PKK ile ilişkili grupların açıkça destekleyicisi olduğu kaydedilen CRA raporunda, vakfın "hayır kurumu" statüsünün iptal edildiği de kayıt altına alındı. Buna göre vakıf artık para ya da bağış toplama yetkisine sahip olamayacak.

Vakfın 2011-2014 yılları arasındaki kayıtlarının incelendiği 110 sayfalık denetim raporunun analiz kısmında ise Anadolu Kültür Vakfı için, "PKK ile bağlantılı grupların faaliyetlerini finanse etmek için kayıtlı bir yardım kuruluşu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kanada'da Toronto başta olmak üzere muhtelif kentlerde terör örgütü PKK ve yan kuruluşlarından YPG'yi destekleyen birçok dernek, vakıf ve toplum merkezleri faaliyet gösteriyor.

Kanada Vergi İdaresi (CRA) denetçilerinin 110 sayfalık raporunun orijinal metnine, https://www.scribd.com/documen... linkinden ulaşılabiliyor.

Gezi’de 16 sanığa müebbet
GÜNDEM
Gezi’de 16 sanığa müebbet

Vatan ödülü
GÜNDEM
Vatan ödülü
Vatan ödülü

Vatan ödülü

​Teröristlerin öldürülmesine ya da yakalanmasına yardım eden vatandaşlar ödüllendiriliyor.
Büyük birader Çin

Büyük birader Çin

​Çin hükümeti, halkını teknolojik anlamda 'yakın markaja' almış durumda.
Gelince ilk ben yapacağım

Gelince ilk ben yapacağım

Çavuşoğlu'ndan Avusturya'ya 'Bozkurt' tepkisi: Bizim sembollerimizi kimse yasaklayamaz.
PKKya para yolladığı ortaya çıktı

PKKya para yolladığı ortaya çıktı

​Hayır kurumu gibi toplayarak örgüte aktarmışlar.
İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlu, Albayrak Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Gaziantep’e Medeniyet Şehri

Gaziantep’e Medeniyet Şehri

​​Cumhur İttifakı Gaziantep adayı Fatma Şahin, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
2 yılda 3 binterörist etkisiz

2 yılda 3 binterörist etkisiz

Bakan Soylu, terör operasyonlarıyla ilgili konuştu.
Trabzonspor sonunu getiremedi

Trabzonspor sonunu getiremedi

​Bordo mavililer 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

İkinci yarıya çıkamadı

İkinci yarıya çıkamadı

​Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı.
Venezuelaya döndü

Venezuelaya döndü

Guaido, çıkış yasağına rağmen ülkeden gitmişti.
Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Binali Yıldırım: Seçilirsem yapacağım ilk iş.
Nükleer restleşme

Nükleer restleşme

Putin, ABD ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı.
2023 yılında hizmete sunacağız

2023 yılında hizmete sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın mitinginde halka hitap etti.
Trafikte adamdövmeye kalktı

Trafikte adamdövmeye kalktı

Hız sınırı, trafik kuralı tanımayan motorcu artistliği.
23 zincirmarkete soruşturma

23 zincirmarkete soruşturma

​Rekabet Kurumu fahiş fiyatlarla ilgili harekete geçti.
16 kişi için müebbet isteniyor

16 kişi için müebbet isteniyor

Gezi Parkı olaylarına ilişkin iddianame kabul edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.