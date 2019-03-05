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ANKARA

Vatan ödülü

PKK ve FETÖ’cüler başta olmak üzere arananlar listesinde yer alan teröristlerin öldürülmesine ya da yakalanmasına yardım eden vatandaşlar tek tek ödüllendiriliyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre şimdiye kadar 249 kişiye 19 milyon 547 bin lira ödeme yapıldı. İçişleri Bakanlığı, bu vatanseverlerin kimliklerini titizlikle koruyor.

Burak Doğan Yeni Şafak
Son 2 yıl içerisinde yürütülen operasyonlar sonucu 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi. (Arşiv)
Son 2 yıl içerisinde yürütülen operasyonlar sonucu 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi. (Arşiv)

Terör örgütünün elebaşlarını etkisiz hale getirmek için 31 Ağustos 2015’te yürürlüğü giren ‘Ödül Yönetmeliği’nin ardından güvenlik güçlerine ihbar yağdı. Bilgiler tek tek değerlendirilirken operasyona dönüşen nitelikli bilgi paylaşan 249 kişiye toplam 19 milyon 547 bin lira ödeme yapıldı.

KİMLİKLERİ GİZLENİYOR

İhbarda bulunan vatandaşlara verilen ödülün miktarını İçişleri Bakanlığı bünyesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği üyelerden oluşan komisyon belirledi. Nihai onayı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verirken hak sahiplerine ödemeler il valilikleri tarafından nakden yapıldı. İhbarcıların kimlikleri de sır gibi saklandı.

TAKİPTE OLSA BİLE ÖDÜL VERİLDİ

Güvenlik güçlerinin fiziki ve teknik takibi altındaki teröristlerle ilgili paylaşılan bilgilerde de ödül verildi. Ancak ödül miktarını komisyon belirledi. Bu kapsamda güvenlik güçleri sadece 1 kez ödüllendirildi. Terör örgütünün önemli elebaşlarından birini kritik bir operasyonla etkisiz hale getiren güvenlik güçlerine cüzi miktarda ödeme yapıldı. Yönetmeliğin çıktığı 2015 yılından beri ödülle aranırken ölü veya sağ olarak etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 773 oldu.

Kırmızı kategori arananlar listesi.

AĞIRLIK PKK VE FETÖ’DE

Arananlar liste son olarak bu yıl şubat ayında güncellendi. Başlarına toplam 66 milyon 900 bin lira ödül konulan darbecilerden 12’si kırmızı, 1’i turuncu, 61’i ise gri kategoride arananlar listesine girdi. Bu kapsamda terör örgütü PKK’dan 672, FETÖ/PDY’den 342, sol terör örgütlerinden 119, dini istismar eden terör örgütlerinden ise 75 kişi “terörden arananlar” listesinde yer aldı. Son güncellemeyle bütün kategorilerde arananların sayısı bin 208’e çıktı. Bu listelerde yer alan ve etkisiz hale getirilen teröristler ise yılbaşından itibaren “etkisiz hale getirilenler” adı altında yayımlanmaya başlandı.

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