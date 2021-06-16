Polonya Dışişleri Bakanı Rau: NATO ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Avrupa ve NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ülkesinde bir gazeteye yaptığı açıklamada Rau, "Askeri yönetim altında olduğu zamanlarda bile bir NATO üyesi olarak güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe duyulmadı. Bugünkü Türkiye demokratik bir ülke olurken, durum da farklı değildir. NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır" dedi.

Haber Merkezi 16 Haziran 2021, 09:52 Son Güncelleme: 16 Haziran 2021, 10:02 AA