Dünya Polonya Dışişleri Bakanı Rau NATO ve Avrupanın Türkiyeye ihtiyacı var
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Polonya Dışişleri Bakanı Rau: NATO ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Avrupa ve NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ülkesinde bir gazeteye yaptığı açıklamada Rau, "Askeri yönetim altında olduğu zamanlarda bile bir NATO üyesi olarak güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe duyulmadı. Bugünkü Türkiye demokratik bir ülke olurken, durum da farklı değildir. NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır" dedi.

Haber Merkezi AA
Polonya Dışişleri Bakanı Rau: NATO ve Avrupanın Türkiyeye ihtiyacı var
Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Polonya'nın Rzeczpospolita gazetesine verdiği söyleşide Türkiye'nin Avrupa ve NATO için taşıdığı öneme değindi.

"Biden'ın planlanan tek görüşmesi Erdoğan'laydı"

ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Zirvesi için planlanan tek baş başa görüşmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olduğunu vurgulayan Rau, şunları söyledi:

  • ABD, Afganistan'dan çekilirken, bu çekilmenin gözetimi Türk ordusu tarafından yapılıyor. Şunu da unutmamak gerekir ki Türkiye, özgür dünyanın savunması için gerekli bir müttefiktir.

"Türk müttefiklerimize ihtiyacımız var"

Askeri yönetim altında olduğu zamanlarda bile bir NATO üyesi olarak güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe duyulmadı. Bugünkü Türkiye demokratik bir ülke olurken, durum da farklı değildir. NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır.

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