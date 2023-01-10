Dünya Putinin müttefiki Rusya Ukraynada NATO ile savaşıyor
AVRUPA

Putin'in müttefiki: Rusya Ukrayna'da NATO ile savaşıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden biri yaptığı açıklamada, Moskova'nın artık Ukrayna'da ABD önderliğindeki NATO askeri ittifakıyla savaştığını ve Batı'nın Rusya'yı dünya haritasından silmeye çalıştığını söyledi.

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Haber Merkezi Reuters
​Putinin müttefiki: Rusya Ukraynada NATO ile savaşıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev

Putin, Ukrayna'daki savaşı saldırgan ve kibirli bir Batı ile savaş olarak görüyor ve Rusya'nın kendisini ve halkını herhangi bir saldırgana karşı korumak için mevcut tüm araçları kullanacağını ifade etti.

Diplomatlar, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev'i, savaş alanında yaşanan bir dizi gerilemeye rağmen Ukrayna'da zafer sözü veren Putin üzerindeki en sert etkilerden biri olarak görüyor.

Patrushev, "Ukrayna'daki olaylar Moskova ile Kiev arasındaki bir çatışma değil. Bu, Rusya ile NATO ve her şeyden önce ABD ile İngiltere arasındaki askeri bir çatışmadır" ifadelerini kullandı.

Patrushev, "Batılıların planları, Rusya'yı parçalamaya devam etmek ve sonunda onu dünya haritasından silmek" dedi.

ABD, kendisinin dünyanın en büyük doğal kaynak üreticisi Rusya'yı yok etmek istediği yönündeki iddiaları reddederken, ABD Başkanı Joe Biden Rusya ile NATO arasındaki bir çatışmanın Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Patrushev'in sözleri sorulduğunda Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, NATO ve ABD'nin Ukrayna ihtilafının bir parçası olduğunu söyledi.

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