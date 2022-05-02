Ramazan Bayramı'nı salı günü kutlayacak ülkeler

Vakaların düşüşe geçmesiyle birlikte bayram, bu yıl yeniden coşkuyla kutlanıyor. Diğer taraftan İslam ülkelerinin, bayramı aynı gün kutlama konusunda yine birlikte hareket edemediği görüldü.





İslam ülkeleri bayramı farklı günlerde karşıladı

Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Filistin, Sudan, Suriye, Tunus, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Cezayir ve Libya Ramazan Bayramı'nı pazartesi günü kutlamaya başladı.

Söz konusu ülkeler, Ramazan ayının son günü olarak 1 Mayıs Pazar gününün tespit edildiğini ve 2 Mayıs Pazartesi günü ise Şevval ayının ilk günü, yani bayram olduğunu duyurdu.





İran salı günü kutlayacak

İran'da ise Ramazan Bayramı’nın habercisi kabul edilen Şevval ayı hilalinin görünmemesi nedeniyle bayram salı günü başlayacak.

İran devlet televizyonu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Hilal Gözlemleme Ofisi'ne dayandırdığı haberinde, Şevval hilalinin görülmediğini ve bu nedenle Ramazan Bayramı'nın salı günü başlayacağını aktardı.





Pakistan, Hindistan ve Bangladeş..

Pakistan, Hindistan ve Bangladeş de aynı gerekçeyle bayramın ilk günü olarak 3 Mayıs'ı belirledi.

Umman, Ürdün ve Fas, pazar akşamında hilalin gözetlenmesine devam edileceği belirtildi.





Bayramın farklı günlerde kutlanmasının nedeni

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil, kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

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Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil, dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.