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Dünya Ruhaniden nükleer rest
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ORTADOĞU

Ruhani’den 5 ülkeye 60 gün süre

Ruhani’den ‘nükleer’ rest

ABD’nin son dönemdeki askeri ve politik adımlarıyla zor günler geçiren İran nükleer anlaşmaya taraf ülkelere mektupla rest çekti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

ABD yaptırımları nedeniyle, zor bir dönemden geçen, benzin satışının dahi kotaya bağlandığı İran’dan, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın taraflarına ültimatom niteliğinde bir çıkış geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün ABD’nin yaptırımlarına karşılık 60 gün içinde İran’ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını açıkladı.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde devlet televizyonunda canlı yayında açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına İran’ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdi.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRECEK

Nükleer anlaşmada imzası bulunan, İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya’ya seslenen Ruhani, İran’ın petrol ve bankacılık sektörleri ABD yaptırımlarından koruyacak önlemleri hayata geçirme çağrısında bulundu.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreçte anlaşmanın diğer taraflarının İran’ın kazanımlarını koruyacak adımları atamadığını belirten Ruhani, “Nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle yükümlüyüz ancak 60 gün sonunda 5 ülkeyle bir sonuca varamazsak bu yükümlülüğümüzü sona erdireceğiz” ifadesini kullandı. İran anlaşmada imzası olan ülkelerin büyükelçilerine verilen bir mektupta da, anlaşmadaki bazı taahhütlerine artık uymayacağını belirtti.

  • ABD’den İran’a yeni yaptırım
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik çelik ve madencilik endüstrisiyle iş yapan yabancı kuruluşlara yaptırım uygulanması kararı aldı. İran’ın zenginleştirilmiş uranyum fazlasını artık dışarıya satmama kararına karşı yeni yaptırım paketi yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran›a yönelik çelik ve madencilik endüstrisi ile ilgili iş yapan bazı yabancı finans kuruluşlarına yaptırım uygulanmasına izin veren bir kararname imzaladı.

Pompeo Bağdat’ta

Ruhani’nin açıklamasından hemen önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Irak’a sürpriz bir ziyarette bulunması dikkat çekti. Almanya ziyaretini iptal ederek Bağdat’ta ortaya çıkan Mike Pompeo, burada Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerle bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ve terörle mücadele değerlendirildiği belirtildi. ABD yönetimi son olarak Basra Körfezi’ne, İran kaynaklı tehdit gerekçesiyle, bir uçak gemisi ve bombardıman gücü gönderileceğini açıklamıştı.

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