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ASYA

Rus Dışişleri: İran’daki seçimler meşru ABD önce aynaya baksın

Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meşru olduğunu ifade etti. Kabulov, Moskova’nın Tahran’la sıkı işbirliklerinin devam etmesini umduğunu belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Rus Dışişleri: İran’daki seçimler meşru ABD önce aynaya baksın
Zamir Kabulov.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meşru olduğunu ifade etti. Kabulov, Moskova’nın Tahran’la sıkı işbirliklerinin devam etmesini umduğunu belirtti.

KENDİLERİNE BAKSINLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen İran’daki seçimlerin özgür ve adil olmadığı açıklamasıyla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, “Katılım beklediğimizden daha azdı, ancak seçimler meşruydu” ifadelerini kullandı. Kabulov ayrıca “Kendilerine, aynaya baksınlar” açıklamasını yaptı.

SONUÇLARI OLUMLU DEĞERLENDİRİYORUZ

Kabulov, Moskova’nın sonuçları olumlu değerlendirdiğini ve İran yönetimi ile sıkı işbirliğinin devam etmesini umduğunu ifade etti.

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