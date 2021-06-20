Dünya İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve Aliyeve oy
ASYA

İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve Aliyev’e oy

Boykot çağrılarının gölgesinde düzenlenen ve katılımın yüzde 48'de kaldığı İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de oy verildi. Sandıktan 'Erdoğan' ve 'Aliyev' yazılı oy pusulası çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve Aliyev’e oy
'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı oy pusulası

Boykot çağrılarının gölgesindeki İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı muhafazakar aday İbrahim Reisi oldu.

Katılımın yüzde 48,22’de kaldığı seçimde, Reisi oyların %62’sini alarak İran’ın 8’inci Cumhurbaşkanı seçildi.

Sandıklardan 4 milyon 100 bin geçersiz oy çıktı. ABD’nin yaptırım listesinde olan Reisi, İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve Devrim Muhafızları’nın yakın desteğini aldı.

Oy pusulasına Erdoğan ve Aliyev yazıldı

Seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için de oy çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan oy pusulası görüntülerinde kağıt üzerine 'Erdoğan' ve 'Aliyev' yazıldığı görülüyor.

Tepki göstermek için gönülden geçen isim yazılıyor

Daha önce benzer bir olay Almanya'daki seçimlerde de yaşanmıştı. Alman siyasetçilere tepkisini göstermek isteyen bir kişi, oy pusulasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını yazmıştı.

İran’da Reisi dönemi: Katılım düşük geçersiz oy çok
DÜNYA
İran’da Reisi dönemi: Katılım düşük geçersiz oy çok

İran Dışişleri Bakanı Zarif oyunu Antalya'da kullandı
GÜNDEM
İran Dışişleri Bakanı Zarif oyunu Antalya'da kullandı

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye İran ve Suudi Arabistan bir araya gelmeli AB gibi olabiliriz
DÜNYA
İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye İran ve Suudi Arabistan bir araya gelmeli AB gibi olabiliriz
Abone Ol Google News
Kimliğini kaybetti hayatı kabusa döndü

Kimliğini kaybetti
hayatı kabusa döndü

Borç batağı ile karşı karşıya kaldı.
11 Temmuz son gün

11 Temmuz son gün

​Yaz Kur'an kursu için kayıtlar başlıyor.
Milli gemiye özel amblem: İçinde birçok mesajı barındırıyor

​Meteoroloji İstanbul, Ankara ve bazı illere uyarı yapıldı.

​Doktorlar, ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'ye yapılan saldırıya ilişkin konuştu.

​Milli Gazete'yi kuran Hasan Aksay, Yeni Şafak'a konuştu.

​'Manevi oğlundan' teröristlere teslim olma çağrısı.

Kistik fibrozis hastalığının habercisi olabilir.

​Filistinli Henadi Halawani, yedi yıldır mescide giremiyor.
Kuzey Kutbu'nda<br>rota savaşı<br>

Kuzey Kutbu'nda
rota savaşı

Dünyanın devleri dengeleri değiştirecek yeni rota arayışında.

​Katılım düşük geçersiz oy çok.

Uğur Hallamoğlu verdiği hayat mücadelesiyle takdir topluyor.

​Önce aşı belgesi sonra giriş izni.
Sahibini şoke etti

Sahibini şoke etti

​Keçi ağırlığının yarısı kadar süt verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.