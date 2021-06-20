İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve Aliyev’e oy

Boykot çağrılarının gölgesindeki İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı muhafazakar aday İbrahim Reisi oldu.

Katılımın yüzde 48,22’de kaldığı seçimde, Reisi oyların %62’sini alarak İran’ın 8’inci Cumhurbaşkanı seçildi.

Sandıklardan 4 milyon 100 bin geçersiz oy çıktı. ABD’nin yaptırım listesinde olan Reisi, İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve Devrim Muhafızları’nın yakın desteğini aldı.

Oy pusulasına Erdoğan ve Aliyev yazıldı

Seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için de oy çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan oy pusulası görüntülerinde kağıt üzerine 'Erdoğan' ve 'Aliyev' yazıldığı görülüyor.

Tepki göstermek için gönülden geçen isim yazılıyor

Daha önce benzer bir olay Almanya'daki seçimlerde de yaşanmıştı. Alman siyasetçilere tepkisini göstermek isteyen bir kişi, oy pusulasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını yazmıştı.

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