Gündem İran Dışişleri Bakanı Zarif oyunu Antalyada kullandı
ANTALYA

İran Dışişleri Bakanı Zarif oyunu Antalya'da kullandı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Antalya'da kullandı. Zarif, Antalya Diplomasi Forumu için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi daveti üzerine Türkiye'ye gelmişti.

Haber Merkezi Diğer
İran Dışişleri Bakanı Zarif oyunu Antalyada kullandı
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

İranlılar, 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başında. İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezinin verilerine göre, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 29 milyon 980 bin 38'i erkek, 29 milyon 330 bin 269'u kadın olmak üzere 59 milyon 310 bin 307 seçmen oy kullanabilecek.

İran Dışişleri Bakanı Antalya'da oy kullandı

Seçim sonuçlarına ilişkin ilk verilen gece saatlerinde gelmesi, yarın da sonuçların netleşmesi ve açıklama yapılması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu için, resmi davetli olarak Antalya'ya gelmişti. İran'ın Mehr Haber Ajansı'na göre, Zarif, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Antalya'da kullandı.

İran halkı sandık başında: 13'üncü Cumhurbaşkanı seçiliyor
DÜNYA
İran halkı sandık başında: 13'üncü Cumhurbaşkanı seçiliyor

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye İran ve Suudi Arabistan bir araya gelmeli AB gibi olabiliriz
DÜNYA
İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye İran ve Suudi Arabistan bir araya gelmeli AB gibi olabiliriz
Abone Ol Google News
Ekipler bugörüntüyü affetmedi

Ekipler bu
görüntüyü affetmedi

​Ayağını camdan çıkarıp otomobil kullanan sürücüye para cezası.
Gözyaşlarını tutamadılar

Gözyaşlarını
tutamadılar

​Sıla hasreti bitiyor: Yurda dönüş başladı.
Kabil Havalimanı için Türkiyeye talep

Kabil Havalimanı için Türkiye'ye talep

Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin flaş açıklamalar.

Bakan Kurum: Toplamda 3850 metreküp müsilajı temizledik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

​Bakan Koca 'geri sayım başladı' diye duyurdu

Tanesi 80 lira

Tanesi 80 lira

​Toprağını yolu olmayan dağlardan sırtlarında taşıyorlar.

Salgında büyük kayıp vermişlerdi

Salgında büyük kayıp vermişlerdi

Bir ülke daha açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.