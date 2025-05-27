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Şampiyonluk kutlamalarında bir araç kalabalığın arasında girdi: 47 kişi yaralandı

Şampiyonluk kutlamalarında bir araç kalabalığın arasında girdi: 47 kişi yaralandı

09:4027/05/2025, Salı
DHA
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İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir aracın kalabalığın arasına girmesi sonucu 47 kişi yaralandı.

Merseyside Polisi Sözcüsü, yaptığı açıklamada, “İnsanlardan Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te meydana gelen olayla ilgili spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğunu teyit edebiliriz” dedi.


İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Liverpool'daki manzara dehşet verici. Düşüncelerim yaralanan ya da etkilenen herkesle birlikte” ifadelerini kullandı.


Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims, Kuzey Batı Ambulans Servisi Sözcüsü Dave Kitchin ile Merseyside Yangın ve Kurtarma Servisi İtfaiye Şefi Nick Searle, Liverpool'da bir aracın kalabalığın arasına girdiği olayın ardından basın toplantısı düzenledi. Sims, geçit töreni sona ererken Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te bir aracın yayalara çarptığı haberini aldıklarını belirterek, "Çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, hastanede tedavi gerektirmeyen her yaştan çok sayıda kişi de olay yerinde tedavi edildi” diye konuştu.


Emniyet Müdür Yardımcısı Sims, Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz İngiliz bir erkeğin gözaltına alındığını belirterek, "Bu kişinin aracın sürücüsü olduğuna inanıyoruz” dedi.


Kuzey Batı Ambulans Servisi Sözcüsü Dave Kitchin de olayda yaralanan 20 kişinin hafif yaralanma nedeniyle ayakta, 27 kişinin de ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kitchin, hastaneye kaldırılanlardan 1'i çocuk 2 kişinin ağır yaralandığını aktararak, bisikletli bir sağlık görevlisine de araç çarptığını ancak yaralanmadığını kaydetti.


Merseyside Yangın ve Kurtarma Servisi İtfaiye Şefi Searle de olay yerine vardıklarında çok sayıda yaralı olduğunu ve 4 kişinin aracın altında sıkıştığını bildirdi. Searle, 3 yetişkin ve 1 çocuğun aracın altından çıkarıldığını ve ambulansa taşındığını belirtti.




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