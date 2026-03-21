Savaş gölgesinde casusluk krizi: İran’da 5 MOSSAD ajanı yakalandı

16:2921/03/2026, Cumartesi
IHA
Casusluk yaptığı belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.
İran’da İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD için casusluk yaptığı gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

İran’ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD adına casusluk yaptığı belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

Bucnurd Başsavcısı Cevad İlali yaptığı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı’na bağlı birimler, Kuzey Horasan’da MOSSAD’a bağlı 5 kişiyi titiz bir istihbarat çalışması sonucu gözaltına aldı.

Ülkedeki savaş şartları dikkate alındığında bu kişiler için mal varlığına el koyma ve idama kadar varan cezalar üç dereceye kadar ağırlaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.


#MOSSAD
#casus
#İsrail
#İran
