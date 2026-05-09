Sumud çoğalarak devam ediyor

Gazze’ye yönelik ablukaya karşı uluslararası dayanışmayı büyütmek amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, Siyonist İsrail’in son müdahalelerine rağmen faaliyetlerini sürdürme kararı aldı. Bir süredir Yunanistan’ın Girit açıklarında bekleyen ve farklı ülkelerden aktivistlerin yer aldığı 30’dan fazla tekne, dün sabah saat 06.30 itibarıyla yeniden hareket ederek Türkiye rotasına yöneldi. Filonun hedefinde Marmaris bulunuyor. Burada gerçekleştirilecek uluslararası buluşmada farklı ülkelerden gelen yeni gemilerin de konvoya katılması planlandı. Organizasyon yetkilileri, Marmaris’te yapılacak toplantının yalnızca lojistik bir birleşme değil, aynı zamanda Filistin dayanışma hareketi açısından yeni bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

TAHMİNİ BULUŞMA SALI GÜNÜ

Filo yönetiminden yapılan açıklamada, “Türkiye’ye geliyoruz. Marmaris’te düzenlenecek Uluslararası Meclis buluşmamız için bekleyen gemilerimize 30’dan fazla tekne katılacak. Burada siyasi stratejimizi derinleştirecek ve misyonumuzun sonraki aşamalarını netleştireceğiz” denildi. 12 Mayıs Salı günü misyonun ve hareketin bir sonraki aşamasını duyurmak üzere bir basın toplantısı gerçekleştireceği duyurulan açıklamada, “Sivil toplumun ve siyasi ortaklarımızın gelecekteki misyonları ve dünya çapındaki Filistin dayanışmasını korumaya yönelik taahhütlerini açıklayacağız. Ayrıca İsrail rejimini, korsanlık, uluslararası sularda adam kaçırma ve Avrupa sularında gerçekleştirilen kötü muamele nedeniyle hesap vermeye zorlayacak planlarımızı kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerine yer verildi.

İSRAİL UFKUMUZU ÇALAMAZ

İsrail’in psikolojik savaş yöntemlerine ve askeri tehditlerine rağmen filonun geri çekilmediği vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi: “Bu hareket yalnızca lojistik bir geçiş değil, aynı zamanda direnişin ve kararlılığın güçlü bir ilanı niteliğinde. Yoldaşlarımızın hukuksuz şekilde kaçırılmasına, işgalin psikolojik savaş yöntemlerine ve askeri gözetim ile saldırı tehditlerine rağmen filo dağılmadı ve hedef değişmedi. Hedefimiz Filistin halkının özgürlük ve temel hak mücadelesinde onların yanında durmaktır. İşgal güçleri teknelerimizi, eşyalarımızı ve sevdiklerimizi çalabilir ancak ufku çalamaz.” Marmaris’te 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek hukuk sempozyumu ve genel kurul toplantısında 50’den fazla ülkeden temsilcinin bir araya gelmesi beklenirken, filonun yeni aşamasına ilişkin siyasi ve hukuki adımların burada netleştirileceği ifade edildi.





Siyonistlerden aktivistlere cinsel taciz

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye doğru ilerleyen insani yardım gemilerine uluslararası sularda müdahale eden Siyonist İsrail güçlerinin aktivistlere yönelik “cinsel taciz, fiziksel şiddet ve aşağılayıcı muamelede” bulunduğunu duyurdu. Siyonist İsrail’in 29 Nisan gecesi Sumud Filosu’na yönelik saldırısın perde arkasına ilişkin ağır insan hakları ihlalleri de birbiri ardına ortaya çıkmaya başladı. Filonun yayınladığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin aktivistlere yönelik ağır fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığını ortaya koydu. Yunan makamlarına teslim edilen 179 aktivistin ifadelerine göre, gözaltına alınan kişilerin sistematik şekilde aşağılandı, kötü koşullarda tutuldu, cinsel ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı belirtiliyor.

SİSTEMATİK KÖTÜ MUAMELE

Filodan yapılan açıklamada, “Katılımcıların kıyafetlerinin bilinçli şekilde alındığı, yeterli yiyecek, su ve yatak verilmediği aktarıldı. Tıbbi ihmal nedeniyle birçok katılımcının hipotermi yaşadı.” denildi. En ağır iddialar ise cinsel şiddet konusunda ortaya çıktı. İnsani yardım filosu, İsrail gözetimindeyken en az 4 aktivistin cinsel saldırıya uğradığını, 2 tutuklunun ise cinsel organlarına dokunularak ağır istismara maruz kaldığını bildirdi. Tüm bunların eş zamanlı sözlü cinsel saldırı ve aşağılamalarla birlikte gerçekleştirildiği kaydedildi.



