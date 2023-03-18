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Dünya

Tayvan'da Çin'e ait 26 hava aracı ve 4 gemi bulundu

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 26 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

08:10 . 18/03/2023 Cumartesi
AA
Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Çiang ve Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Çiang ve Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen

Bakanlığın açıklamasında, 26 hava aracından 15'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 4 "J-10", 6 "J-16" savaş uçağı, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı, "CH-4" tipi silahlı, "BKZ-005" ve "BKZ-007" tipi silahsız askeri dronlar ile "Z-9" tipi askeri helikopterin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği ve ADIZ'ın güney bölümüne uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

'Ağustos'tan beri ada çevresinde uçak ve gemilerin sayısı artıyor'

Ada çevresinde tespit edilen 26 hava aracı ve 4 geminin elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Çin Tayvan'ın diplomatik ilişkilerine karşı

Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

#ADIZ
#Çin
#gemi
#Hava Savunma Tanımlama Bölgesi
#Tayvan
#uçak
41 dakika önce
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