Trump New York Güney Bölge Başsavcısı Berman'ı görevden aldı ABD Başkanı Donald Trump'ın, daha önce kendisine yakın isimleri soruşturan New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman'ı görevinden aldığı belirtildi. ABD Adalet Bakanı William Barr, alınan karara dair New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman'a bilgilendirme mektubu gönderdi. Mektupta, "Maalesef dün gece yapmış olduğunuz açıklama ile kamu hizmeti yerine şovu seçtiniz. İstifa etme niyetiniz olmadığını beyan ettiğiniz için, Başkan'dan bugün itibarıyla sizi görevden almasını istedim ve kendisi de bunu yaptı" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 20 Haziran 2020, 23:51 Son Güncelleme: 20 Haziran 2020, 23:53 AA