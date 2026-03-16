Trump'ı kızdıran savaş sorusu: 'Çok sinir bozucu bir insansın'

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden çatışmalar kapsamında Orta Doğu'ya sevk edilen 5 bin yeni askerle ilgili sorulan bir soru üzerine gazeteciye "Sen çok sinir bozucu bir insansın" sözleriyle tepki gösterdi. Washington'ın bölgedeki askeri yığınağı hızlandırması, savaşın boyut değiştirebileceği endişelerini artırıyor.





ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları üçüncü haftasına girerken, Beyaz Saray'da askeri sevkiyatlarla ilgili yöneltilen bir soru gerginliğe neden oldu. Bir gazetecinin, Orta Doğu'ya 5 bin deniz piyadesi ve denizcinin neden gönderildiğini sorması üzerine Başkan Donald Trump, soruya doğrudan yanıt vermek yerine muhabiri hedef aldı. Trump'ın gazeteciye "Sen çok sinir bozucu bir insansın" dediği diyalog sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Hürmüz Boğazı'na 5 bin askerlik takviye

Basın toplantısındaki gerginliğin gölgesinde, ABD yönetiminin bölgeye yönelik askeri yığınağı devam ediyor. Trump yönetiminin kararıyla yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ve denizcinin Hürmüz Boğazı çevresine konuşlandırıldığı bildirildi. Söz konusu stratejik sevkiyatın, ABD ve İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Çatışmalar şiddetleniyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı geniş çaplı operasyonların ardından bölgedeki sarsıntı sürüyor. ABD ordusunun bugüne dek İran'daki stratejik askeri tesislere ve özellikle ülkenin petrol ihracatının merkezi konumundaki Harg Adası çevresine binlerce hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İran ise bu hamlelere, bölgedeki ABD üslerini hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık veriyor.

Uzmanlar, ABD'nin bölgeye yeni asker ve savaş gemileri göndermesinin, mevcut krizin daha geniş çaplı ve yıkıcı bir aşamaya geçebileceği yönündeki endişeleri derinleştirdiğine dikkat çekiyor.



