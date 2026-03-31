Trump'ın yeni altın sarayı: İçinde yok yok

Donald Trump, yeni 'altın kütüphanesini' Truth Social üzerinden dünyaya tanıttı. Miami’de inşa edilecek ve Özgürlük Kulesi ile Trump Tower’ın ihtişamını birleştiren kütüphane kompleksi, Başkanlık Sarayı'na çok benziyor.

Dış cephesindeki devasa altın harflerle 'Trump' imzasını taşıyan gökdelen, dudak uçuklattı.

Ziyaretçileri altın rengi görkemli bir girişin karşıladığı binada Beyaz Saray’daki Oval Ofis’in birebir kopyasından, devasa kristal avizelerle donatılmış balo salonuna kadar her detayı bünyesinde barındırıyor.

Taslaklarda; yaldızlı bir Oval Ofis, Gül Bahçesi’nin yeniden kurgulanmış hali ve büyük bir balo salonu mevcut.

ALTINDAN TRUMP HEYKELİ

Kütüphanenin zemin katı, ABD başkanlık uçağı Air Force One’ın sergilendiği bir havacılık galerisi olarak tasarlandı. Ziyaretçiler, uçağın etrafını çevreleyen yürüyen merdivenlerle üst katlara çıkarken, salonun merkezinde Donald J. Trump’ın yumruğunu havaya kaldırmış devasa bir altın heykeli yükseliyor.

Söz konusu heykel Trump'ın 2024 yılında Pennsylvania'da uğradığı suikast girişimi sonrası yumruğunu havaya kaldırdığı anı simgeliyor.

Bermello Ajamil mimarlık ofisi tarafından tasarlanan yapı, sadece bir kütüphane değil, Trump döneminin "milli anıtı" olarak kurgulandı.

Trump ayrıca görev süresi bittiğinde lüks başkanlık jetinin doğrudan kütüphane envanterine dahil edileceğini açıkladı.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

"DONALD J. TRUMP ULUSLARARASI HAVALİMANI"