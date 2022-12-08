Tüm dünya Merkel'i konuşuyor: İtiraf gibi açıklamalar

Almanya'da gündem eski Şansölye Angela Merkel'in açıklamaları.

16 yıl kesintisiz başbakanlık yaptıktan sonra geçen sene aralık ayında görevden ayrılan Merkel, Alman Zeit dergisine konuştu.

Ukrayna'daki savaş ile ilgili konuşan Merkel'den itiraf gibi bir açıklama geldi.

Merkel, Rusya ve Ukrayna'ya yönelik politikasının başarılı olmasa da doğru olduğunu söyledi.

'UKRAYNA'YA ZAMAN KAZANDIRDIK'

Eylül 2014'teki Minsk Anlaşması'nı 'Ukrayna'ya zaman tanıma girişimi' olarak nitelendiren Merkel, söz konusu anlaşmanın Ukrayna'ya 'güçlenmesi' için 'değerli bir zaman' kazandırdığını söyledi.

Merkel açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'O dönemim Ukrayna'sı bugünün Ukrayna'sı değildi. 2015'in başlarında Debaltsevo savaşında gördüğünüz gibi, Putin o sırada kolayca onları yenebilirdi. Ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya yardım etmek için şimdi yaptıkları kadar çok şey yapabileceklerinden şüpheliyim.'

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Rusya'nın barışçıl politikalar izlememesinden dolayı Soğuk Savaş'ın bitmediğinin altını çizen Merkel, 'NATO'nun 2014'teki Rus saldırısına daha hızlı yanıt vermesi gerekiyordu' dedi.

Ukrayna ve Gürcistan'ın 2008'de başlayan NATO üyeliği sürecinin yanlış bir adım olduğunu kabul eden eski Şansölye, sözlerine şöyle devam etti;

'Ülkeler bunun için gerekli ön koşullara sahip değildi ve böyle bir kararın hem Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'ya karşı eylemleri hem de NATO ve yardım kuralları açısından sonuçları tam olarak değerlendirilmedi.'

Merkel daha önce Ukrayna'nın işgali öncesinde görevdeyken Rusya'ya karşı izlediği politikayı savundu ve Putin'i durdurmaya gücünün yetmediğini söylemişti.

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2005 federal seçimlerinin ardından Merkel, Gerhard Schröder'in yerine Almanya Şansölyesi olarak atandı. Merkel bu görevi 2021 yılına kadar sürdürdü.

'Putin için sadece güç önemlidir' diyen Merkel, son görüşmelerinde Putin'e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da eşlik ettiğini belirtti. Eski şansölye daha önce ise her defasında ikili görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizmişti.

DÖNÜM NOKTASI: 24 ŞUBAT

Merkel geçtiğimiz aylarda Avrupa'da sürdürülebilir barışın ancak Rusya'yı içermesi halinde sağlanabileceğini söylemişti.

'Bunu başaramadığımız sürece Soğuk Savaş da bitmiş sayılmaz' diyen Merkel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı 24 Şubat'ı 'dönüm noktası' olarak nitelendirmişti.