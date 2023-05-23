Twitter'dan skandal hamle: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın rozetini kaldırdı

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'dan skandal bir davranışa imza attı. Kısa bir süre önce dünya genelinde ücretli mavi tik özelliğini kullanıma sunan Twitter yönetimi, dilediği kişinin onay işaretlerini kaldırma gücünü kullanarak tepkilerin çoğalmasına neden olmuştu. Son zamanlarda Türkiye'ye yönelik farklı bir tutum sergileyen Twitter, bu kez de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hedefe aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın rozeti silindi

Twitter, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın onaylanmış hesap işaretini kaldırdı. Hesabın bir resmi kurum ya da çok taraflı bir kuruluş hesabı olduğunu belirten gri tik onay rozeti, ulusal düzeyde uygun devlet kuruluşları, hükümet kişileri ve çok taraflı kuruluşların hesaplarında bulunuyor. Ancak Twitter, Ersin Tatar'ın hesabında yer alan gri tik onay işaretini kaldırarak skandal hamlede bulundu. Twitter platformunda devlet kuruluşları ve hükümet kişilerine ücretsiz olarak verilen gri tik rozetinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hesabından neden kaldırıldığı hakkında açıklama yapılmadı.

GKRY Cumhurbaşkanı'nın gri rozeti duruyor

Ayrımcı bir politika izleyen Twitter'ın GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides'ın gri tik rozetini kaldırmazken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gri tik rozetinin kaldırıldığı görüldü. Durumu fark eden kullanıcılar kısa bir süre içerisinde "Gri tik nerede?" başlığı altında paylaşımlarda bulunup Twitter'ın bu davranışına yönelik tepkilerini dile getirdi.

Tatar'a daha önce de 'mavi tik operasyonu' düzenlenmişti

Ersin Tatar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oluşunu ve Türkiye ile sağlam ilişkiler kurmasını hazmedemeyen, Yunan, Rum ve AB lobileri, Ersin Tatar'ın Twitter hesabından mavi tik rozetinin kaldırılması için 2021 yılında kampanya düzenlemişti. Lobiler, "KKTC bağımsız devlet değildir ve onun Cumhurbaşkanı da meşru değildir, o nedenle meşruiyet kazandırılmaması için Ersin Tatar’ın mavi tiki kaldırılmalıdır” ifadeleriyle kampanyalarını sürdürmüşlerdi.





Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatta gözlemci üye olması kabul edilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) "gözlemci üye" kabul edilmesini "olumlu gelişme" olarak nitelendirerek mücadelelerine hız kesmeden devam edeceklerini söylemişti.







