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Kıbrıs Rum kesimi umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentisini sıralayan Rum gazetesi, "Kıbrıs konusunda çözüm yakın olabilir" diye yazdı.

15:50 . 13/05/2023 Cumartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

14 Mayıs seçimlerini, Yunanistan'ın yanı sıra
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
de büyük bir dikkatle izliyor.

Ada'nın güney tarafı, olası hükümet değişikliği sonucunda konfederasyon yoluyla bir çözüme ulaşabilmeyi hedefliyor.

Kılıçdaroğlu'ndan Kıbrıs beklentisi

Bu konuda cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili beklenti açıkça dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devlet temelinde çözüm bulunması gerektiğinde ısrar ediyor.

"Çözümün adı konfederasyon olacaktır"

Rum basınından Cyprus Mail'de "Kılıçdaroğlu kazanırsa Kıbrıs çözümü için umut var" başlıklı bir yazı yayınlandı. Kıbrıs konusunda konfederasyon önerisi ortaya atıldı:

"Çıkmazı kırabilir"

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye genel seçimlerini kazanırsa, Kıbrıs konusunda kazan-kazan-kazan çözümü yakın olabilir. Çözümün adı konfederasyon olacaktır.

Kılıçdaroğlu'nun sandıktan çıkması halinde, bu sonucun Ada ile ilgili uzun süredir devam eden "çıkmazı kırabileceği" iddia edildi.

CHP'den peş peşe mesajlar: İçişlerine karışmayalım

BU arada CHP Lideri'nin dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Kıbrıs Türklerinin içişlerine karışmayalım" mesajı vermişti.

Çeviköz, "Önce güveni geri kazanmalıyız. O zaman zor konuları da çözebiliriz. Kıbrıs'a gelince, çözümün Ada'daki iki toplum tarafından bulunması gerekiyor." demişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu kardeşlik hukuku nedir bilmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu kardeşlik hukuku nedir bilmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayın programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İpek Yolu hattı yeni bir olay değil. İnanın bu adam cahil. Ne zaman nerede hangi adımlar atıldı haberi yok. Çin'de yapılan uluslararası toplantıya ben de katıldım. Boraltan köprüsünde yüzlerce Azerbaycanlı kardeşimizi Stalin Rusyasına teslim ederek katline seyirci kalan CHP'dir. Bay Bay Kemal şimdi yeni bir utanç yaşatacak ki Azerbaycan'ı görmezden geliyor. Masadaki hanımefendi sessiz kalıyor. Kars-Tiflis-Bakü demiryoluyla zaten inşa ettik, zavallı, senin bundan haberi yok. Biz Çin'e yük trenleri gönderiyoruz. Haberleri yok. Orta koridora yeni soluk borusu açılacak. Nahçivan'ı Azerbaycan'ı bağlayacak koridora büyük önem veriyoruz. Kardeşim Aliyev çok güzel ifade etti. Azerbaycan'ı dışlamak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaklardır." dedi.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Kıbrıs
#Rum kesimi
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