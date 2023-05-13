Kıbrıs Rum kesimi umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladı

Kemal Kılıçdaroğlu
Ada'nın güney tarafı, olası hükümet değişikliği sonucunda konfederasyon yoluyla bir çözüme ulaşabilmeyi hedefliyor.
Kılıçdaroğlu'ndan Kıbrıs beklentisi
Bu konuda cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili beklenti açıkça dile getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devlet temelinde çözüm bulunması gerektiğinde ısrar ediyor.
"Çözümün adı konfederasyon olacaktır"
Rum basınından Cyprus Mail'de "Kılıçdaroğlu kazanırsa Kıbrıs çözümü için umut var" başlıklı bir yazı yayınlandı. Kıbrıs konusunda konfederasyon önerisi ortaya atıldı:
"Çıkmazı kırabilir"
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye genel seçimlerini kazanırsa, Kıbrıs konusunda kazan-kazan-kazan çözümü yakın olabilir. Çözümün adı konfederasyon olacaktır.
Kılıçdaroğlu'nun sandıktan çıkması halinde, bu sonucun Ada ile ilgili uzun süredir devam eden "çıkmazı kırabileceği" iddia edildi.
CHP'den peş peşe mesajlar: İçişlerine karışmayalım
BU arada CHP Lideri'nin dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Kıbrıs Türklerinin içişlerine karışmayalım" mesajı vermişti.
Çeviköz, "Önce güveni geri kazanmalıyız. O zaman zor konuları da çözebiliriz. Kıbrıs'a gelince, çözümün Ada'daki iki toplum tarafından bulunması gerekiyor." demişti.