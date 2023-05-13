Kıbrıs Rum kesimi umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayın programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İpek Yolu hattı yeni bir olay değil. İnanın bu adam cahil. Ne zaman nerede hangi adımlar atıldı haberi yok. Çin'de yapılan uluslararası toplantıya ben de katıldım. Boraltan köprüsünde yüzlerce Azerbaycanlı kardeşimizi Stalin Rusyasına teslim ederek katline seyirci kalan CHP'dir. Bay Bay Kemal şimdi yeni bir utanç yaşatacak ki Azerbaycan'ı görmezden geliyor. Masadaki hanımefendi sessiz kalıyor. Kars-Tiflis-Bakü demiryoluyla zaten inşa ettik, zavallı, senin bundan haberi yok. Biz Çin'e yük trenleri gönderiyoruz. Haberleri yok. Orta koridora yeni soluk borusu açılacak. Nahçivan'ı Azerbaycan'ı bağlayacak koridora büyük önem veriyoruz. Kardeşim Aliyev çok güzel ifade etti. Azerbaycan'ı dışlamak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaklardır." dedi.