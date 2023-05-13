İYİ Parti Kılıçdaroğlu için çalışmadı

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili adayı Erhan Usta seçim ziyaretinde sarf ettiği sözlerle İYİ Parti'nin sahada Kılıçdaroğlu'na destek istemediğini gösterdi.





Samsun'un Vezirköprü İlçesi Sarıdibek Köyünü ziyaret ederek, vatandaşlardan seçimlerde destek isteyen İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili adayı Erhan Usta, bir vatandaşla diyaloğu sırasında sarf ettiği, 'Cumhurbaşkanına sözüm yok!" ifadeleri ile dikkat çekti.

Erhan Usta'nın, milletvekilliği için oy vermesini istediği vatandaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.





Vatandaşın bu cevabı üzerine Erhan Usta'nın, "Cumhurbaşkanına bir şey demiyoruz" şeklindeki sözleri İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini umursamayıp, seçmenden İttifak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemediğini gösterdi.

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KUTU: ‘Erhan Usta’nın Millet İttifakı tarafından tepki çekecek sözlerini kayıt altına alan vatandaşa seslenişi de İYİ Parti ile CHP arasında Kılıçdaroğlu adaylığında yaşanan anlaşmazlığı ve iki parti arasındaki zoraki birlikteliği gözler önüne serdi.



