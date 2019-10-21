Dünya Ukrayna İHAlarına kavuştu İkinci parti teslimatını gerçekleştirdi
ASYA

Ukrayna İHA'larına kavuştu: ikinci parti teslimatını gerçekleştirdi

Ukrayna İHA'larına kavuştu: İkinci parti teslimatını gerçekleştirdi

Baykar, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 İHA'ların ikinci parti teslimatını gerçekleştirdi. Ocak ayında imzalanan sözleşme kapsamında Ukrayna Hava Kuvvetlerine, toplam 6 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu teslim edildi

Haber Merkezi AA
İkinci parti teslimatı gerçekleştirildi.
İkinci parti teslimatı gerçekleştirildi.

Baykar, Ukrayna'ya ikinci parti Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) teslimatı gerçekleştirdi.

  • Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ocak ayında Baykar ile 6 Bayraktar TB2 İHA, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarını kapsayan sözleşme imzalandı. Çeşitli test ve eğitimlerin ardından mart ayında sahada atış testleri ile ilk teslimatlar gerçekleştirildi.

Test ve eğitimler mart ayında gerçekleştirildi.

2019’a damga vuracak
GÜNDEM
2019’a damga vuracak

İkinci parti teslimatlar kapsamında ise 3 hava aracının yanı sıra simülatör, faydalı yük ve kamera sistemleri, yer veri terminalleri, Ukrayna Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

Askeri personele eğitimler verildi.

MİT'ten yeni hamle: Bayraktar TB2 envantere girdi
GÜNDEM
MİT'ten yeni hamle: Bayraktar TB2 envantere girdi

Katar'a da ihraç edilmişti

Starokostiantyniv Hava Üssü'nde gerçekleştirilen kabul testlerinde hava araçları ve bileşenlerinin performansları değerlendirildi.

Kabul testlerinde hava araçları ve bileşenlerinin performansları değerlendirildi.
  • Teslimatı gerçekleştirilen araçlar, Türkiye'deki eğitimlerini başarıyla tamamlayan askeri personel tarafından kullanılacak.

İHA'lar, Ukrayna Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

Ukrayna gibi havacılıkta kritik teknolojilere sahip bir ülkenin ihtiyacını 1 yıldan kısa sürede karşılayan Baykar, Bayraktar TB2'yi daha önce de Katar'a ihraç etmeyi başarmıştı.

3 hava aracının yanı sıra simülatör, faydalı yük ve kamera sistemleri, yer veri terminalleri olarak teslim edildi.

Selçuk Bayraktar: Paraşüt çıkmayınca ‘bu iş bitti’ dedim
EKONOMİ
Selçuk Bayraktar: Paraşüt çıkmayınca ‘bu iş bitti’ dedim
Hakan Atillaya yeni görev

Hakan Atilla'ya yeni görev

​Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirildi.
Türkiye rekor kırdı

Türkiye rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak TRT World Forum'da konuştu.
Dikkat çeken detay

Dikkat çeken detay

​Resulayn'da teröristlerin kaçış koridorları görüntülendi.
Bu bir ateşkes değil

Bu bir ateşkes değil

​Milli Savunma Bakanı'ndan saatler kala kritik açıklama.
Üniforma oyunu

Üniforma oyunu

PKK/YPG'li teröristlerin hain planı deşifre oldu.
2 milyon<br>Suriyeli dönecek

2 milyon
Suriyeli dönecek

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı.
TRT World Forum'dan dünyaya kritik mesajlar

TRT World Forum'dan dünyaya kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya mesajlarını TRT World Forum'dan verdi
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.

Bir yanda Resulayn bir yanda Rakka

Bir yanda Resulayn bir yanda Rakka

​ABD ve PYD geride enkaz bıraktı, Barış Pınarı Harekatı'nda bir ev dahi vurulmadı.

Bunu asla unutmayacağız

Bunu asla unutmayacağız

PKK yandaşları giden ABD askerlerinin arkasından böyle bağırdı.
Örümcek ağı gibi

Örümcek ağı gibi

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı.
İhlal sayısı 36 oldu

İhlal sayısı 36 oldu

Yarın saat 22.00'de dolacak sürede uzatma olmayacak.
Ağlamayacağım <br>o köpekleri sevindirmem

Ağlamayacağım
o köpekleri sevindirmem

​Tel Abyad şehidinin dedesinden tokat gibi sözler.
Oğlum şu an esir

Oğlum şu an esir

​HDP önünde 49 gündür evlat nöbeti tutan ailelerden çocuklarına 'devlete sığının' çağrısı.
"Canımız kanımız sana feda olsun"

"Canımız kanımız sana feda olsun"

​Lübnan sokaklarında Erdoğan'a destek sloganları atıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.