Ukrayna’ya yapılan yardımların değeri 6,2 milyar dolar fazla hesaplandı

Çin Başbakanı Li Çiang ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Pekin yönetimine Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çağrıda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi olarak Çin'e “çok özel” görev düştüğünü söyleyen Scholz, “Çin hükümetine bu savaşta Rusya üzerinde daha fazla etki göstermesi için bir kez daha çağrıda bulundum.” dedi.