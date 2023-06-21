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Dünya

Ukrayna’ya yapılan yardımların değeri 6,2 milyar dolar fazla hesaplandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan savaştan dolayı Ukrayna'ya yaptığı 2 yıllık silah ve teçhizat yardımlarının değerinin olduğundan 6,2 milyar dolar daha fazla hesaplandığı belirtildi.

10:59 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
ABD, Ocak 2021'den bu yana Ukrayna’ya hava savunma sistemleri, tanksavar mühimmatları ve kamikaze dronları da kapsayan toplam 42 milyar dolar askeri yardımda bulundu.

ABD, Ocak 2021'den bu yana Ukrayna’ya hava savunma sistemleri, tanksavar mühimmatları ve kamikaze dronları da kapsayan toplam 42 milyar dolar askeri yardımda bulundu.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında, bu durumun ABD yönetiminin Kongreden ek fon istemesine gerek kalmadan Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım yapılmasını sağlayacağını ifade etti.

Singh, Pentagon'un 2023 ve 2022 mali yıllarında, Ukrayna’ya gönderilen ekipmanın mali değerini 2022'de 2,6 milyar dolar, 2023'te 3,6 milyar dolar fazla hesapladığını kaydetti.

Sözcü Yardımcısı Singh, bu hesap hatalarının, Ukrayna’ya yardım için ayrılan bütçenin planlamasında herhangi bir aksamaya neden olmayacağının altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının 14 Haziran'da açıkladığı verilere göre, ABD, Ocak 2021'den bu yana Ukrayna’ya hava savunma sistemleri, tanksavar mühimmatları ve kamikaze dronları da kapsayan toplam 42 milyar dolar askeri yardımda bulundu.



#ABD
#Pentagon
#Ukrayna
#askeri yardım
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