Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: Can kaybı artıyor

Venezuela’da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 164’e, yaralı sayısı 900’e yükseldi. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, uluslararası havaalanı kapatıldı.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını bildirdi.
Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini belirtirken, depremlerde 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.
OHAL ilan edildi
Depremlerin ardından başkent Caracas'ta basın toplantısı düzenleyen Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Kriz yönetimi kapsamında acil durum mekanizmaları devreye alınırken, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
Havaalanı kapatıldı, doğal gaz kesildi
Tedbir amacıyla bazı binalarda doğal gaz akışı kesilirken, Karakas yakınlarındaki Maiquetia Uluslararası Havaalanı altyapısında meydana gelen ağır hasar nedeniyle uçuşlara kapatıldı.