Dünya Vietnamda Trump-Kim modeli saç kesimi ücretsiz
AVRUPA

Vietnam'da Trump-Kim modeli saç kesimi ücretsiz

Vietnam'da gerçekleşecek Trump-Kim zirvesi öncesi Hanoi'de bir berber, Trump ve Kim modeli saç kesimini ücretsiz yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi Reuters
Vietnam'da amcasını kaybeden berber, bu ay sonuna kadar Trump ve Kim'in saç modellerini ücretsiz keseceğini söyledi.
Vietnam'da amcasını kaybeden berber, bu ay sonuna kadar Trump ve Kim'in saç modellerini ücretsiz keseceğini söyledi.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir berber, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un kendine özgü saç modellerini isteyen müşterilerine, bu ay sonuna kadar ücretsiz yapacak.

  • Hanoili berber, Trump ile Kim arasında 27-28 Şubat'ta gerçekleşecek zirve onuruna böyle bir uygulamaya başladığını söyledi.

Ay sonuna kadar ücretsiz.

Vietnam savaşında 2 amcasını kaybeden salonun sahibi Le Tuan Duong, "Bunu sadece eğlence için yapıyordum. Fakat insanların buna verdiği tepki sürpriz oldu. Barışı seviyorum. Savaştan nefret ediyorum. Ailemdeki birçok insan öldü. Bu yüzden bu zirveyi çok fazla destekliyorum" diye konuştu.

Kim modeli saç kesimi yaptıran 9 yaşındaki To Gia Huy, "Bu model saç kesimiyle mutlu hissediyorum. Çünkü Kuzey Kore'nin lideri gibi göründüğümü düşünüyorum" dedi.

Trump modeli saç yaptıran 66 yaşındaki Le Phuc Hai ise, "Saçımın bu parlak turuncu renginden korkmuyorum. Çünkü bu tanıtım kampanyası sonunda salon sahibi saçlarımı eski haline döndüreceğini söyledi. Donald Trump'ın saç kesimini seviyorum. Harika görünüyor ve yaşıma uyuyor" ifadelerini kullandı.

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