Dünya Yemende İsrail ile normalleşme karşıtı protesto
ORTADOĞU

Yemen'de 'İsrail ile normalleşme karşıtı' protesto

Yemen'de 'İsrail ile normalleşme karşıtı' protesto

Husiler, Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'nin Varşova'da düzenlenen konferansta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanına oturmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Husiler, Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'nin Netanyahu ile yanına oturmasına tepki gösterdi.
Husiler, Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'nin Netanyahu ile yanına oturmasına tepki gösterdi.

Yemen'in farklı kentlerinde binlerce Husi, Husiler, Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'nin Varşova'da yapılan konferansta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanına oturmasına tepki göstererek "İsrail ile normalleşmeye" karşı çıktı.

El-Yemani'nin, ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" isimli konferansta İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanına oturmasının ardından binlerce Husi, bu duruma tepki gösterdi.

Sana, Hudeyde, Zemar ve Sada kentlerinde gerçekleştirilen "İsrail'le normalleşme karşıtı" gösterilerde Yemani'nin Netanyahu'nun yanına oturması şiddetle kınanarak İsrail ile normalleşme karşıtı pankartlar açıldı.

Göstericiler, Filistin davasına bağlılık ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'nin, ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" isimli konferansta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanına oturması eleştirilere neden olmuştu. Yemani'nin, konuşması sırasında mikrofonu bozulan Netanyahu'ya kendi mikrofonunu ödünç vermesi ve Netanyahu'nun bunun üzerine Yemani'yle şakalaşarak ona "bunun iki devletin iş birliğinin ilk adımı" olduğunu söylemesi Yemenliler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

/**/
Feghouli'nin gecesi: Kariyer maçını oynadı

Feghouli'nin gecesi: Kariyer maçını oynadı

​Feghouli'nin 3 gol attığı maçta G.Saray 4-1 kazandı.
Bedelli kalıcı oluyor

Bedelli kalıcı oluyor

​Erdoğan, yeni düzenlemenin detaylarını Balıkesir'de açıkladı.
100'ün üzerindekomiser tutuklandı

100'ün üzerindekomiser tutuklandı

​Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya açıkladı.
En büyük'Türk' takımı

En büyük'Türk' takımı

100 bin kişi stadyumda maçı izledi ve rekor kırıldı.
PKK-KCK'yadev operasyon

PKK-KCK'yadev operasyon

​Kitlesel eylem hazırlığındaki 735 şüpheli gözaltına alındı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Hesapları dondurdu

Hesapları dondurdu

Rusya, Venezuela şirketine dair açıklama yaptı.
HDP'ye sert yanıt

HDP'ye sert yanıt

Soylu'dan Temelli'ye: Suratında meymenet yok.

CHP terör taşeronu

CHP terör taşeronu

​Erdoğan, Afyon'daki toplu açılış töreninde konuştu.
Fotoğrafı paylaştı

Fotoğrafı paylaştı

Sarı lacivertli futbolcu fotoğrafa bu notu yazdı.
Fatih İstanbul'unmerkezi olacak

Fatih İstanbul'unmerkezi olacak

Binali ​Yıldırım yeni projesini ilk kez açıkladı.
Darbe ifadesinden çark etti

Darbe ifadesinden çark etti

​Cuntacı general 87 şehidin ölümünden sorumlu.
Arabasınıyıkatanlar dikkat

Arabasınıyıkatanlar dikkat

Çizilen araç için başvuru yapılabilecek.
Bize Topçu'nunaskerleri derlerdi

Bize Topçu'nunaskerleri derlerdi

Erverdi yıllar sonra ilk kez Yeni Şafak'a konuştu.
7 yaşında Usain Bolt'a rakip oldu

7 yaşında Usain Bolt'a rakip oldu

Daha şimdiden 36 madalyaya sahip.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.