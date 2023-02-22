Cüneyd Altıparmak / Hukukçu

Tarihimizin en büyük afeti üzerinden iki hafta geçti. Ama etkileri önümüzdeki beş yıl sürecek. “6 Şubat Depremi” yargılamalarını ve hukuki durumu sıkı şekilde hep birlikte takip edeceğiz. Peki depremzedelerin hakları hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz?

Bilindiği üzere deprem sonrası tüm binaların teker teker incelenmesi şart. Zira, her yapının durumu, yıkılma şekli, binadan alınacak örnekler, eski ve yeni görüntüleri yıkımdan kimin sorumlu olacağına dair bilgiler içeriyor. Müteahhit, yapı denetimi ve kontrol eden kimseler olağan şüpheli konumunda. Bunun yanında yapıya bir davranışı ile zarar veren -yani dükkân için kolon kesen, duvar yıkan- kişi de sorumlu. Yargılamaların tümünde -ceza ve tazminat davaları fark etmeksizin- kusur kimdeyse o ceza alacak ve tazminat ödeyecek.

MAĞDURLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALI

Yıkılan binalar sebebiyle ölümlerden, yaralanmalardan dolayı mağduriyeti olanlar suç duyurusunda bulunmalı, süreci takip etmeli. Süreci takip etmek savcının ve kolluğun işlerini de kolaylaştırmak adına gerekli. Dosyaya bilgi, belge ve tanık bildirmek sürecin aydınlanmasına katkı sunar. Müteahhit veya diğer kusurlu kimseler doğan maddi ve manevi zararlardan da sorumludur. Tazminat sorumluluğu evi aldığımız önceki malik, kiracı isek ev sahibini de kapsar. Yargılama sonucunda sorumlu ve tazminat tutarı ortaya çıkacak. Tazminat dosyalarının sonuçsuz kalmaması için hemen tazminat davası açıp; ihtiyati tedbir isteyerek müteahhittin mevcut mal varlığını kaçırılmasını önlemek için devir yasağı konulmasını önemli.

KAYIP EŞYALARINIZI İLGİLİLERE BİLDİRİN

Zorunlu Deprem Sigortası depremin evinizde ya da binanızda yol açtığı hasarları karşılamaktadır. Bu; belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı -şimdilik- 640 bin TL’dir. Yine bir kimsenin ek deprem sigortası yapması, eşyalarının kaybolma riskini sigortalatması mümkündür. Bu hallerde sigortaya derhal bildirim yapılmalıdır. Enkazda veya etrafta bulunan sahipsiz eşyaların durumu ise bir başka konudur. Kural olarak bulunan eşyanın kolluğa/muhtara teslim edilmesi şarttır. Eşya belirli süre muhafaza edilecek, ardından kamu görevlilerince bulunmuş ise Hazine’nin, gerçek kişilerce bulunmuş ise 5 yıl sonunda bulan kişinin mülkiyetinin geçmesine karar verilecektir. Eşyası kayıp olan kişinin önceden ilgili yerlere bildirim yapması, eşyayı, parayı veya bir başka şeyi çok net biçimde tarif ederek bu bildirimi yapmış olması önem taşır. Yine daireyi kullananların enkaz kaldırma çalışmalarına katılarak ilk andan olaya müdahale etmesi önemli bir adım olacaktır.

KİRACILARIN HAKLARI NEDİR?

Kendilerine bina yapılacak veya inşaat kredisi verilecek kimseler Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. Buna göre afetzedelerden; konutu yıkılan veya yıkılma tehlikesi taşıyan kimseler, ebeveynine ait konutta oturanlar, müşterek veya iştirak halindeki malikler, bir konutta birden fazla aile varsa her bir aile hak sahibidir. Benzeri durum işyerleri için de geçerlidir. Ölen depremzedenin hakları mirasçılarına geçer. Konut ve işyerlerine ilişkin mülkiyet durumu; tapu senedi, tasarruf belgeleri, vergi kayıtları ve diğer resmî belge ve kayıtlarla tespit edilir.

Kiracılar veya evde misafir olarak kalanlar hak sahibi olamazlar. Fakat kiracı depremzedeler de ilgiler hakkında suç duyurusu yapabilir, zararlarının tazminin tazminat davası açabilir. Kiracı depremzede, binadaki hasardan sorumlu olmadığı için onarmakla yükümlü tutulamaz, onarım masrafı maliklere aittir. Ayrıca kiracıların binanın deprem dayanaklılığını sorgulatma hakkı vardır.

BANKA BORÇLARI NE OLACAK?

Banka kredisi ile alınmış evlerde ödemenin tümü müteahhite yapılmış olacağı için daireyi alan kişi bankaya ödemelere devam edecektir. Borçlu, depremde vefat etmiş ise hayat sigortası devreye girer. Kredi alınmış ancak henüz dairesi teslim edilmemiş ise müteahhitlerin teslim zorunluluğu sürer. Burada teslim alma hakkı mirasçılara geçecektir. Müteahhit bunu yapamayacak ise aldığı tutarı iade etmesi gerekir. Bu halde alınacak tutardan bankaya olan borcun kalan kısmının kapatılması mümkünüdür. Bunun yanında depremzedelerin bankalar ile yapacağı görüşmelerde dikkat etmesi gereken bir husus da Bankalar Birliğinin Bankalara bulunduğu tavsiyelerdir. Buna göre;

(i) Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya, Osmaniye ile Antep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 06.02.2023 tarihinden önce kullandırılan ve 31.08.2023 tarihine kadar vadesi gelen; mevcut kredi borçların, taksitlerin ve komisyonlarının 6 ay faizsiz olarak ertelenmesi

(ii) Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adana illerinde kredi borçlarının/taksitlerinin komisyonlarının 1 ay faizsiz olarak ertelenmesi

(iii) Kapsam dışında kalan, deprem bölgesinde yer alan ve depremden zarar görenlerin talep etmesi ve zarar gördüklerini belgelendirmeleri halinde mevcut kredi borçlarına/taksitlerine erteleme imkânının sunulması

(iv) Depremde vefat eden bireysel ve gerçek kişi ticari müşterilerimizin kredi borçlarının, krediye konu sigorta ödemelerinin kredi borcuna mahsup edilmesi, sonrasında kalan borçlarının ise silinmesi…

Ayrıca hakkında da dava ve takip olan depremzedeler bilmelidir ki OHAL kararnamesi ile hukuki süreçlerin 6.2.2023 tarihinden itibaren 6.4.2023 tarihine kadar durmuştur. Böylece depremzedelerin bir ay boyunca hukuki süreçlerle muhatap edilmemesi, bu sürenin uzatılması gerekmektedir.

DEVLETİN SORUMLULUĞU VE YARDIMLAR