MEB ek öğretmen atama sonuçları e Devlet sorgulama ekranı
Ek öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı
Millî Eğitim Bakanlığınca, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi.
Atama sonuçlarına Millî Eğitim Bakanlığının "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. Adaylar ek öğretmen atama sonuçlarını e-Devlet hesabı üzerinden şifreleri ile sorgulayabilecekler.
Yeni ek öğretmen ataması olacak mı?
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine "Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili detaylı konuşacağız ama hepsini anlıyorum, kuşkusuz üniversite lisans programlarından mezun oldular, aileleri beklenti içinde, kendileri beklenti içinde... Biz de nihayetinde millî eğitim ailesine yeni fertlerin katılmasını arzu ediyoruz ama bunun hepsinin bir prosedürü var, elimizden geldiğince o arkadaşların problemlerini de çözeceğiz." şeklinde konuşmuştu.