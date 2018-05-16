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Ekonomi100 liranın altına düşerse üretecekler
İŞ DÜNYASI

Fıstıklı baklava için tek şart: 100 liranın altına düşmeli

100 liranın altına düşerse üretecekler

Baklavalık iç Antep fıstığın kilogram fiyatının 200 lirayı bulmasına tepki gösteren baklava ve tatlı üreticileri fıstıklı baklavayı fiyatların 100 liranın altına düşmesi halinde üreteceklerini açıkladı. Bakan Tüfenkci ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada yüksek zamdan dolayı antep fıstıkçılarına

"Ayaklarını denk alsınlar, kendilerine çeki düzen vermezlerse gereken yapılır." konuştu.

AA
Fıstıklı baklava
Fıstıklı baklava

Yükselen antep fıstığı fiyatlarını protesto etmek için bayramda fıstıklı baklava üretmeyeceğini açıklayan baklava üreticiler bugün konuyu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşecek. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, ancak fiyat 100 liranın altına gelirse fıstıklı baklava üretebileceklerini açıkladı.

Baklavanın olmazsa olmazlarından Antep fıstığının kilogram fiyatı son haftalarda önemli oranda arttı. Birinci sınıf baklavalık iç Antep fıstığın kilogram fiyatının 200 lirayı bulmasına tepki gösteren baklava ve tatlı üreticileri fiyatlar düşmeden fıstıklı baklava üretmeyeceklerini açıkladı.

Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede bugün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşeceklerini, artan fıstık fiyatları sorunun çözümü için kısa ve uzun vadeli taleplerini ileteceklerini söyledi.

İTHALATIN ÖNÜ AÇILMALI

Antep fıstığı piyasasında lisanslı depoculuğa geçilmesinin uzun vadede fiyatlara yansıyacağını ifade eden Yıldırım, kısa vadede ise bunun tek yolunun ithalatın önünün açılması olduğunu vurguladı.

Yıldırım, ramazanın tatlı üreticileri için önemine dikkati çekerek, "Bu ramazanda Antep fıstığı fiyatlarının acilen düşmesi lazım. Bunun en hızlı yolu ithalatın önünün açılması. Bakanlık izin belgesi vermediği için ithalat yapılamıyor. Bugün Sayın Fakıbaba ile bu konuyu konuşacağız." diye konuştu.

BÜYÜK KISMI KAYIT DIŞI

Antep fıstığı ticaretinin önemli kısımının kayıt dışı yapıldığına işaret eden Yıldırım, "Fıstık, parası olan tarafından bir yatırım aracı haline dönüştü. Üretimle alakası olmayan insanlar Antep fıstığı yükselecek diye önceden bunu kayıtsız bir şekilde alıyor sonra da piyasada fıstık kalmayınca fiyatı yükseliyor. Bu durumda da ürünü piyasaya yüksek fiyattan sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

100 LİRANIN ALTINA DÜŞERSE ÜRETECEKLER

Yıldırım, fıstıklı baklava üretilmemesine yönelik kararı söz konusu ürün fiyatının 100 liranın altına düşmesi durumunda değiştireceklerine dikkati çekti.

Fıstıklı baklavanın kilogram fiyatının 70 ila 100 lira arasında değiştiğini ifade eden Yıldırım, 3 kilogramlık bir tepsi baklavanın da ortalama 240 liraya satıldığını söyledi.

Yıldırım, dernek olarak merdiven altı üretim ile mücadele ettiklerini aktararak, "Tüketiciler alışveriş yaptıkları yerlerin üretim izin belgesinin olup olmadığına dikkat etmeli. Halkımız güvendikleri ve tanıdıkları esnaflardan alışveriş yapsınlar." diye konuştu. Öte yandan Yıldırım, desteklerin üretime dayalı verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

BAKAN TÜFENKÇİ: GEREKEN YAPILIR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ise yüksek zamdan dolayı antep Fıstıkçılarına; "Ayaklarını denk alsınlar, kendilerine çeki düzen vermezlerse gereken yapılır." şeklinde açıklama yaptı

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