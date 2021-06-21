11 günlük tatil talebine iş dünyasından tepki: Ticareti kesintiye uğratıp ihracatı yavaşlatır

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatilinin, bayram öncesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatiliyle birleştirilebileceğinin gündeme geldiğine işaret etti.

Uzun tatil süresinin üretim ve ihracatı yavaşlatarak milli gelirin artışını engelleyeceğini kaydeden Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınan tedbirler ve kısıtlamalar doğrultusunda birçok sektörün ticari faaliyetini sürdüremediğini hatırlattı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran

UZUN TATİL İHRACATI SEKTEYE UĞRATIR

Baran, kademeli normalleşme süreciyle kepenklerini açan işletmelerin birikmiş ödeme ve diğer yükümlülükleri için toparlanma süreci yaşadığına dikkati çekerek, "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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TATİL SÜRELERİ EKONOMİYE ZARAR VERECEK ŞEKİLDE PLANLANMAMALI

Turizm sektörünün sıkıntılı bir süreç yaşadığına işaret eden Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm sektörü ülke ekonomisinin ana gelir alanlarından biri. Salgın hastalıktan en çok turizm ve diğer hizmet sektörü etkilendi. Kademeli normalleşmeyle birlikte turizm sektöründe de canlanma başladı. Yabancı turistlerin gelmesiyle birlikte sektör kısa sürede toparlayacaktır. Bayram tatilinin iç turizmin canlanması açısından faydalı olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak, bu sürecin ticari hayat, üretim ve ihracat dikkate alınarak, tüm kesimlerin eşit derecede fayda sağlayacağı bir sürede tutulması üretim, istihdam ve vergi gelirlerinin devamlılığı açısından fayda sağlayacaktır."

Baran, ticaret ve sanayide iş hacimlerini etkileyen uzun bayram tatillerinin çalışanların da işe yönelik konsantrasyonlarını bozduğunu belirterek, tatil sürelerinin ülke ekonomisine zarar vermeyecek şekilde planlanması gerektiğini bildirdi.

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Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatiliyle birleştirilmesi halinde 15 Temmuz ile 25 Temmuz arasında 11 günlük tatil ortaya çıkıyor.

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