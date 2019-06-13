Ekonomi 15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı
İŞ DÜNYASI

Dünyaca ünlü şirket kabin görevlisi arıyor! İşte şartları..

15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı

Türkiye'ye uçuş sayısını artıran Katar Havayolları'nın, İstanbul'da düzenleyeceği kabin görevlisi alım etkinliği ile ilgili başvurular da başladı. Etkinliğin yeri ve zamanını daha sonra açıklayacak şirket, ilanın son başvuru tarihini 7 Temmuz olduğunu duyurdu. Başvurusu kabul edilenler Doha'da yaşayacak. Şirketin kabin görevlileri için vereceği maaş ise 7 bin 500 lira’dan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkacak.

Haber Merkezi DHA
Katar Havayolları.
Katar Havayolları.

Türkiye-Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları daha çok Türk uçuş personeli bulundurmak için zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor.

Şirket, İstanbul'da bir işe alım etkinliği daha düzenleyecek.Adayların etkinliğe resmi kıyafetle gelmeleri tavsiye edilirken ilana başvurular da şirketin web sitesinden yapılmaya da başlandı.

Etkinliğin tarihini ve yerinin daha sonra açıklanacağının da belirtildiği ilanda havayolu şirketi, adaylara sunulacak maaş ve sosyal imkanları etkinlikte açıklayacak. Katar Havayolları yayınladığı ilanıa, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz. Çok uluslu Kabin Ekibi Ekibimize katılın ve konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" ifadelerine yer verdi.

Katar Havayolları'nın başvurularda aradığı koşullar şöyle:

Minimum 21 yaşında olmak

Parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek

Yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce

Doha'ya taşınmaya istekli

Minimum lise mezunu

Katar Havayolları başvuruda izlenilecek yolları şöyle sıraladı:

1.Online başvuru tamamlanacak

2.İşe alım ekibi özgeçmişi gözden geçirecek ve kısa listedeki başvuru sahiplerini e-posta yoluyla etkinliğe davet edecek

3. Etkinliğe katılıma hazırlık

4. Etkinliğe katılım daveti alan aday işe alım ekibi ile tanışacak. Adayın beraberinde başvuru kimliği, İngilizce güncel bir CV, Pasaportun fotokopisi ve bir vesikalık fotoğraf getirmesi isteniyor.

REKLAM

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik
EKONOMİ
Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Et ve sütte kayıt dışı riski
EKONOMİ
Et ve sütte kayıt dışı riski
Yüzlerce şikayet var

Yüzlerce şikayet var

​Tatil planı yapanlar dikkat: Kabusa dönüşmesin.
ABDye karşı Asya ekseni

ABD'ye karşı Asya ekseni

​ABD'nin tehditleri bütün dünyayı bıktırdı.
Yüzde 30a düştü

Yüzde 30'a düştü

​Kredi kartı asgari ödemelerinde önemli gelişme.
Öğle<br>saatlerinde geliyor

Öğle
saatlerinde geliyor

Meteoroloji'den il il son dakika uyarısı.
15 bin TL maaşlı iş

15 bin TL maaşlı iş

​Dünyaca ünlü şirket personel arıyor! İşte şartları...
ABD kuşatması bertaraf edilmeli

ABD kuşatması bertaraf edilmeli

AREDA halka sordu: Alçakça bir hamle.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Balkona sığınan anne ve 6 çocuğu parmaklık nedeniyle sıkışıp kaldı.
Türkiye<br> S-400'leri almıştır

Türkiye
S-400'leri almıştır

Erdoğan, tartışmalara son noktayı koydu.

Her yarım <br>saatte bir yalan

Her yarım
saatte bir yalan

1,5 saatlik televizyon programında 3 yalan söyledi.
Kızılay’dan Albayrak’a altın madalya

Kızılay’dan Albayrak’a altın madalya
4 terörist etkisiz

4 terörist etkisiz

​Mardin ve Bingöl'de hava destekli operasyon.
İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

CHP'li Bolu Belediyesinde işçi kıyımı yaşanmıştı.
Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

Darbecilere 'hain' diyen Tuğamiral'e soruşturma.
Kağıttaki cari<br> açığı sıfırlarız

Kağıttaki cari
açığı sıfırlarız

Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar.
Belediye çalışanları iftiralara isyan etti

Belediye çalışanları iftiralara isyan etti

İBB işçilerinden CHP'ye "iftiraya son verin" çağrısı.
Yalanı çıkınca<br>gazeteciyi hedef aldı

Yalanı çıkınca
gazeteciyi hedef aldı

Küçükkaya, 'Binali Yıldırım soruları istedi' sözlerini yalanlamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.