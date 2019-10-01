17 milyar dolarlık sektörün ihtisas fuarı

Son 10 yılda hazır giyim ihracatındaki payını yüzde 3 bandında tutmayı başaran Türk Hazır Giyim Sektörü’nde 35 bin üzerinde firma faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2018 yılını 17.4 milyar dolar ihracat değeri ile kapatan sektör, yılda ortalama 17 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor.

Ülkemiz, bebek çocuk sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak önemli bir konumda bulunuyor. Dünyada organik tekstil ürünlerine olan ilginin artması, küresel alanda önemli pamuk üreticilerinden biri olan ülkemizin bebek çocuk hazır giyim sektöründe avantajlı konumda olmasını sağlıyor. Yerli markaların, özgün tasarımlara daha fazla önem vermeye başlamasıyla birlikte bebek çocuk giyim sektörü de gelişmeye ve büyümeye devam ediyor.

38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı – CBME Türkiye; ülkemizin her geçen yıl katlanarak büyüyen alanlarından biri olan anne, bebek ve çocuk ürünleri pazarını, İstanbul CNR Fuar Merkezinde sektörün tüm profesyonelleri ve katılımcılarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Sektörün trendlerine uygun olarak Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa düzenlenen CBME Türkiye – İstanbul Kids Fashion fuarına, sektörün lokomotifi 650 marka stantlı katılım sağlayacak. Türk üreticiler dışında Hong-Kong, Çin, Rusya, Hindistan ve Avustralya’dan katılarak ürünlerini sergileyecek markalar, farklı kalite ve çizgilerde ürünler arayan yerli pazar için de fırsat yaratıyor.