Ekonomi 17 milyar dolarlık sektörün ihtisas fuarı
İŞ DÜNYASI

17 milyar dolarlık sektörün ihtisas fuarı

2020 yılının dünyadaki ilk bebek ve çocuk ürünleri fuarı olan CBME Türkiye, 8-11 Ocak tarihleri arasında İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde 38. defa ziyaretçilerine kapılarını açacak. Fuarın, başta BDT, Orta Doğu, Kuzey Afika ve Doğu Avrupa bölgeleri olmak üzere, hedef 110 ülkeden gelecek 15 bin ticari alıcının fuar esnasında yazacağı siparişlerle birlikte, ülke ticaretine büyük katkı sağlaması bekleniyor. 17 milyar dolarlık hazır giyim ihracatı yapılan ülkemizde sektörün 2 milyar dolarlık ihracat payını elinde bulunduran anne, bebek ve çocuk ürünleri pazarı, yaklaşık 600 milyon dolarlık iş hacmiyle de önemli bir konumda bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CBME Türkiye-Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı
CBME Türkiye-Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı

Son 10 yılda hazır giyim ihracatındaki payını yüzde 3 bandında tutmayı başaran Türk Hazır Giyim Sektörü’nde 35 bin üzerinde firma faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2018 yılını 17.4 milyar dolar ihracat değeri ile kapatan sektör, yılda ortalama 17 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor.

Ülkemiz, bebek çocuk sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak önemli bir konumda bulunuyor. Dünyada organik tekstil ürünlerine olan ilginin artması, küresel alanda önemli pamuk üreticilerinden biri olan ülkemizin bebek çocuk hazır giyim sektöründe avantajlı konumda olmasını sağlıyor. Yerli markaların, özgün tasarımlara daha fazla önem vermeye başlamasıyla birlikte bebek çocuk giyim sektörü de gelişmeye ve büyümeye devam ediyor.

  • 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı – CBME Türkiye; ülkemizin her geçen yıl katlanarak büyüyen alanlarından biri olan anne, bebek ve çocuk ürünleri pazarını, İstanbul CNR Fuar Merkezinde sektörün tüm profesyonelleri ve katılımcılarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Sektörün trendlerine uygun olarak Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa düzenlenen CBME Türkiye – İstanbul Kids Fashion fuarına, sektörün lokomotifi 650 marka stantlı katılım sağlayacak. Türk üreticiler dışında Hong-Kong, Çin, Rusya, Hindistan ve Avustralya’dan katılarak ürünlerini sergileyecek markalar, farklı kalite ve çizgilerde ürünler arayan yerli pazar için de fırsat yaratıyor.

  • Fuarda başta 2020 ilkbahar-yaz sezonu koleksiyonlarını sergileyecek hazır giyim markaları olmak üzere; ayakkabı, çorap, pijama, iç çamaşırı, abiye, kot, triko, yeni doğan, hamile ürünleri, mobilya, ev tekstili ve aksesuar gibi, bebek ve çocuk sektörüne ait tüm alt ürün grupları tek bir çatı altında yer alacak.
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